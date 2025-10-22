사진=텐아시아DB

'퍼스트 라이드' 배우들과 남대중 감독이 군 복무 중인 출연 배우 차은우에게 인사를 전했다.22일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '퍼스트 라이드'의 언론시사회가 열렸다. 남대중 감독과 배우 강하늘, 김영광, 강영석, 한선화가 참석했다. '퍼스트 라이드'는 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나는 코미디 영화다.DJ를 꿈꾸는 연민 역의 차은우는 현재 군 복무로 인해 이날 행사에 참석하지 못했다. 차은우는 지난 7월 28일 육군 군악대로 입대했다.강하늘은 “고생하고 있는 걸 잘 안다. 은우야, 우리가 영화 잘 홍보하겠다. 휴가 나와서 보려나. 영화 많이 기대했으면 좋겠다. 한 만큼 재밌게 나온 것 같다. 나중에 보자, 파이팅!”이라고 인사를 전했다. 김영광은 “홍보를 같이 못 해서 아쉽다. 빨리 만났으면 좋겠다”고 바랐다.강영석은 “우리는 곧 본다. 부럽지? 곧 100일 휴가일 거 같은데, 제발 연락 달라”며 웃음을 자아냈다. 남대중 감독은 “같이 영화를 봤다면 더 좋았을 텐데, 지금 국방의 의무를 다하느라 못 봐서 아쉽고, 휴가 나오면 혼자 돈 내고라도 봤으면 좋겠다”며 웃음을 더했다.'퍼스트 라이드'는 오는 29일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr