방송인 조혜련이 배우 원빈과의 과거 에피소드를 밝혔다.21일 유튜브 ‘신여성’에서는 코미디언 김지유가 게스트로 출연했다. ‘혼자 사는 여자’라는 주제로 진행된 이번 토크에는 이미 결혼생활을 충실히 하고 있는 조혜련과 이경실이 할 수 없는 이야기를 들려주기 위해 30대의 싱글 라이프를 즐기고 있는 코미디언 김지유가 게스트로 초청됐다.김지유는 “전에 사귀던 남자친구 사정이 어려워져서 ‘우리 집에 있다가 방 구해지면 나가라. 방이 두 개여서 괜찮다’고 먼저 제안했다”라며 “그 친구가 (동거를 하게 되면) ‘나중에 피해 보는 건 여자다’라고 거절 하더라”고 말했다.김지유는 “21세에 자취를 시작해 지금까지 쭉 혼자 살았다. 공과금 같은 걸 혼자 부담해야 하는 건 있지만 외롭지 않다. 혼자 사는 게 너무 좋다. 남자들도 너무 좋아한다. 숙박업소 비용이 들어가지 않는 것도 큰 장점”이라고 털어놨다.김지유는 결혼을 고려한 이상형을 이야기하며 “하고 싶은 사람”이라고 직설적으로 말해 이경실과 조혜련을 당황하게 했다. 조혜련은 “잘하고 그런 건 하면서 느는 거다”며 “남편도 처음에는 파워로만 했는데 이제는 잘한다. 알려주면 된다”고 조언했다. 반대로 이경실은 “알려줘도 못 하는 사람도 있다. 형부가 그렇다”고 말해 웃음을 자아냈다.이날 김지유는 개인기로 장미희 성대모사를 비롯해 당당하게 자신만의 매력을 어필 하는 플러팅 비법을 공개해했다. 또 조혜련과 이경실에 대한 존경심을 숨기지 못하고 감정이 북받쳐 눈물까지 보였다.이날 ‘신여성’에서는 세대 간의 차이 등 ‘혼자 사는 여자’라는 주제뿐 아니라 개그우먼 선후배 간의 끈끈함에서 나온 다양한 에피소드들이 쏟아졌다. 조혜련은 “원빈이 데뷔 전, 김도진(본명)이던 시절에 같이 나랑 한채영, 원빈 씨가 같이 연극을 했다”며 “당시 도진이는 도라지 담배를 피웠다. 나는 88을 피우고. 그런데 도진이는 냄새가 안 났잖아”라고 에피소드를 전하기도 했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr