사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

누적 시청 17억 시간을 기록했던 '웬즈데이'가 시즌2로 전 세계 시청자들을 만난다. 팀 버튼 감독과 배우들은 "성과 욕심보다는 시청자들에게 콘텐츠를 선보일 수 있다는 자체가 기쁘다"고 했다.11일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 넷플릭스 시리즈 '웬즈데이2'의 기자간담회가 열렸다. 팀 버튼 감독과 배우 제나 오르테가, 에마 마이어스가 참석했다.'웬즈데이2'는 새 학기를 맞아 네버모어 아카데미에 돌아온 웬즈데이 아담스가 자신을 둘러싼 더 오싹하고 기이해진 미스터리를 마주하며 벌어지는 일을 그렸다. 그는 미스터리 뒤에 숨겨진 진실을 찾아간다. 2022년 공개된 시즌1은 영어 TV시리즈 부문 역대 1위, 누적 시청 17억 시간을 기록하며 세계적 인기를 끌었다. 이번 시즌은 웬즈데이가 납치되면서 시작한다.팀 버튼 감독은 "한국은 창의적이고 한국 분들은 다정하다"며 애정을 드러냈다. 이어 "한국에 여러 번 왔는데, '웬즈데이2'로 만나 뵙게 된 이번 방한은 더 특별하다"며 "'웬즈데이2'는 유독 제가 정성을 쏟은 작품이기 때문"이라고 말했다.드라마 첫 연출인 팀 버튼 감독은 "TV 시리즈를 본격적으로 하게 된 건 처음이다. 영화에 투입하는 창의력으로 작업했다. 배우들도 훌륭하다. 새롭게 합류한 배우들도 있다. 그들과 작업하는 것도 좋았다"라고 말했다. 이어 "(극 중 네버모어 아카데미는) 괴짜들을 위한 학교다. 웬즈데이는 별종들로 가득 찬 학교에서도 가장 별종이다. 웬즈데이는 학교를 마음에 들어 하지 않지만 갈 수밖에 없는 상황"이라고 이번 시즌에 대해 귀띔했다.제나 오르테가는 웬즈데이 역을 맡았다. 전날 팬 이벤트에 참여하기도 했던 '웬즈데이2' 팀. 제나 오르테가는 "한국 첫 방문인데, 한국 문화를 직접 보게 돼 기쁘다. 작품을 사랑해주는 한국 팬들을 만나게 돼서 기쁘고 감사하다. 안아드리고 싶고 사인도 해주고 싶다. 직접 교감하는 순간이 소중하다"고 말했다.이번 시즌에 프로듀서로도 참여한 제나 오르테가는 "우리의 협업 관계가 한층 더 진화했다. 시즌1 때도 우리가 많은 이야기를 했다. 서사에 대해 더 높은 차원에서 논의할 수 있었다"며 감독과 더 깊어진 협업 관계를 언급했다. 이어 "배우로서 참여할 때보다 더 깊게 관여할 수 있었다. 촬영 들어가기 전에 작품에 대해 더 알고 진행하는 게 연기하는 데도 도움 됐다. 배우 일에 열정을 가진 사람으로서 비밀의 문이 열리고 새로운 세상이 열리는 것 같았다. 색다르고 재밌는 경험이었다"라고 전했다.제나 오르테가는 "웬즈데이는 곧이곧대로 표현한다. 저도 직관적으로 연기하려고 했다. 테이크 갈 때마다 대사도 조금씩 바꿔보고 눈도 굴려보고 이것저것 시도했다. 보통 저의 첫 느낌, 직감대로 연기한다"고 말했다.에마 마이어스는 늑대인간 이니드 싱클레어 역을 맡았다. 그는 "마지막으로 왔던 게 2년 전쯤인데, 다시 오게 돼 기쁘다"라고 내한 소감을 밝혔다.이니드 싱클레어는 시즌1에서 늑대인간이지만 제대로 각성은 하지 못해서 고작 손톱만 길게 세울 수 있는 정도였다. 하지만 이번 시즌에서는 업그레이드된 모습으로 돌아온다. 에마 마이어스는 "이니드가 자신감을 갖고 돌아와서 늑대인간 무리와 어울리기 시작한다. 재밌는 나날을 보내고 있다"고 귀띔했다.에마 마이어스는 이번 시즌 캐릭터에 대해 "시즌1에서 많은 일이 일어났다고 생각한다. 아무래도 늑대인간으로 각성한 게 이니드에게 큰 변화다. 그 이후의 이야기라서 여파가 있다. 모든 캐릭터가 시즌2에서 성장하는 건 자연스러운 과정인 것 같다"라고 말했다. 이어 "시즌2 파트2에서도 많은 변화가 일어난다. 이 정도만 말씀드리겠다"라고 했다.시즌1 당시 한국에선 1위를 하지 못했던 '웬즈데이'. 제나 오르테가는 "영화나 드라마를 경쟁으로 보는 것은 좋지 않은 것 같다. 이런 TV쇼를 한국 팬들에게 보여준다는 자체가 행복하다. 이런 쇼를 전 세계적으로 봐준다는 자체가 기쁘다. 수치가 중요한 게 아니라 사람들의 마음에 닿을 수 있다는 게 중요하다"라고 강조했다. 팀 버튼 감독은 "시즌1의 성공 자체가 즐거웠다. 저는 실패도 해보고 성공도 해봤다. 공들여 만든 작품을 전 세계 사람들이 봐줬다는 게 기쁘다. 경쟁이라 생각하지 않는다"라고 말했다.제나 오르테가는 한국 팬들이 더 관심을 가질 만한 에피소드도 언급했다. 그는 "시즌2 6화는 이니드가 중심이 되는 에피소드다. 에마 마이어스가 한국 문화를 좋아해서 한국 노래가 들어갔는데, 한국 팬들도 좋아할 것 같다"고 전했다.이번 작품에는 스톱 모션 촬영 기법이 일부 화면에 적용됐다. 스톱 모션은 애니메이션 촬영 시 물체가 살아 움직이는 듯한 효과를 주기 위해 물체를 조금씩 움직여 반복 촬영하는 기법이다. 팀 버튼 감독은 "그런 형태의 애니메이션을 제가 좋아한다. 정통의 느낌이 있고 시각적, 촉각적으로 살아있다. 스톱 모션 애니메이션이야말로 진정한 창작이다. 인간의 손길이 들어간다. 그런 정신을 가져가고 싶다"고 설명했다.팀 버튼 감독은 배우들이 창의력이 원천이라며 배우들을 향한 애정을 드러냈다. 그는 "시즌1을 할 때는 온라인 줌으로 미팅했다. 보지도 못했다"면서 "이번에는 세트장에 올 때마다 매일 큰 영감을 받았다. (배우들과) 티키타카도 됐다. (배우들은) 가족 같은 존재다. 제가 열심히 촬영하고 싶다는 마음이 들게 하는, 제 창의력의 원천은 배우들"이라고 말했다.'웬즈데이2'는 이달 8일 파트1이 공개됐으며, 다음달 3일 파트2가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr