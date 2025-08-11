사진=텐아시아DB

팀 버틴 감독이 '웬즈데이2'로 내한하게 되어 기쁜 마음을 표했다.11일 서울 종로구 새문안로 포시즌스 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '웬즈데이2'의 기자간담회가 열렸다. 팀 버튼 감독과 배우 제나 오르테가, 에마 마이어스가 참석했다.'웬즈데이2'는 새 학기를 맞아 네버모어 아카데미에 돌아온 웬즈데이 아담스가 자신을 둘러싼 더 오싹하고 기이해진 미스터리를 마주한 가운데, 그 뒤에 숨겨진 진실을 찾아가는 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈. 2022년 공개된 시즌1은 전 세계적 인기를 끌었다. 이번 시즌은 웬즈데이가 납치되는 것으로 시작한다.팀 버튼 감독은 “한국에 여러 번 왔는데, 이번은 더 특별하다”고 내한 소감을 밝혔다. 또한 “한국은 창의적이고 한국 분들은 다정하다. ‘웬즈데이2’로 만나 뵙게 되어 더 특별한데, 유독 제가 정성을 쏟은 작품이기 때문이다”고 말했다.팀 버튼 감독은 “TV 시리즈를 본격적으로 하게 된 건 처음이다. 영화에 투입하는 창의력으로 작업했다. 배우들도 훌륭하다. 새롭게 합류한 배우들도 있다. 그들과 작업하는 것도 좋았다”라고 말했다. 이어 “괴짜들을 위한 학교이지 않나. 학교는 그냥 학교라는 생각만 가지고 있는 사람이었다. 웬즈데이는 별종들로 가득찬 학교에서도 가장 별종이다. 웬즈데이는 학교를 마음에 들어하지 않지만 갈 수밖에 없는 상황이다”라고 이번 시즌에 대해 귀띔했다.'웬즈데이2'는 이달 8일 파트1이 공개됐으며, 다음달 3일 파트2가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr