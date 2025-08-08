사진=유튜브 채널 '이민정 MJ'
배우 이민정이 유튜브 채널 공약으로 인한 부담감을 토로했다.

지난 7일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '[긴급편성] 이민정 대국민 사과 라이브'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이민정은 이날 라이브 방송에서 직접 사과에 나섰다.
앞서 그는 유튜브 개설 당시 "구독자 50만명이 넘으면 이병헌과 박찬욱 감독님을 모셔보겠다"는 공약을 내건 바 있다. 이후 50만 달성 전까지 이병헌은 출연 영상마다 얼굴이 모자이크 처리되는 방식으로 등장했다.

한 팬은 라이브 방송 중 "이병헌 배우가 팬클럽 생일파티에서 '홍보 때까지도 50만이 안 되면 감독님과 출연해도 얼굴을 가려야 한다'고 걱정하더라"고 댓글을 남겼다.

이민정은 당황한 표정으로 "지금 구독자가 34~35만 정도인 것 같다. 개봉까지 두 달 남았는데 9월 16일 방송에 홍보 영상이 나가야 한다"며 초조함을 털어놨다. 이어 "자다가도 블러가 나오는 꿈을 꾼다. '으악!' 하며 깬다. 내가 왜 그 말을 했을까 후회가 된다"고 덧붙였다.

그는 "남편은 내가 한 말을 번복하는 건 말이 안 된다고 했다. 지금까지 스쳐만 가도 블러 처리를 해놓고, 홍보할 때만 얼굴을 공개할 수는 없다고 하더라"며 이병헌의 입장도 전했다.
주변 반응도 언급했다. 이민정은 "신동엽 오빠가 오빠 생일날 그런 말을 해줬다. '그게 유튜브 매력이다. 말한 건 지켜야지'라고 하더라"고 말했다.

이야기 도중 울컥한 그는 "제가 잘못했습니다. 널리 알려서 구독해주세요. 민망하고 미안한 상황이 되지 않게 해주세요"라고 고개를 숙였다.

"사실 감기도 그 스트레스 때문에 온 것 같다"고 말한 이민정은 "프론트맨 마스크라도 쓰면 안 되냐고 했지만 이병헌이 거절했다. 그런 걸 보면 또 남편한테도 미안해진다"고 했다.

이어 "골든챌린지 하면 50만 될 거라는 말도 있었지만, 그건 100만일 때"라며 또 다른 공약을 내놓아 웃음을 자아냈다.

마지막으로 이민정은 "억지로 하는 건 아니다. 강요하거나 구걸하는 건 안 된다고 남편은 말하지만, 그래도 저는 영화 홍보를 잘 해보려는 마음이다. 구독 많이 해주시면 영화팀에 덜 죄송할 것 같다. 반성하고 있겠다"고 말했다.

이민경 텐아시아 기자

