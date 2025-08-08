사진=유튜브 '유진VS태영'

사진=유튜브 '유진VS태영'

사진=유튜브 '유진VS태영'

사진=유튜브 '유진VS태영'

사진=유튜브 '유진VS태영'

사진=유튜브 '유진VS태영'

사진=유튜브 '유진VS태영'

배우 유진-기태영 부부가 결혼 14주년 소감을 전했다.8일 유튜브 채널 '유진VS태영'에는 결혼 14년 차 신혼(?) 유진♥태영의 여름휴가 V-LOG' 영상이 공개됐다.이날 유진-기태영 부부는 두 딸 로희, 로린이와 함께 가평 고급 리조트로 여행을 떠났다.리조트 도착 직후 두 딸과 기태영은 방 안에 있는 수영장에서 수영을 즐겼다. 유진은 프라이빗 풀에 만족감을 드러내면서도 "수영하면 화장이 다 지워져야 하니까 내일 아침에 수영을 하겠다"고 말했다.식사 후 유진과 기태영은 짧은 부부 토크를 나눴다. 기태영은 "우리가 결혼한 지 14주년이 됐다. 예전에 선배들 나와서 '결혼 10주년, 20주년'이러면 되게 오래 산 것 같았는데, 막상 우리가 14년이 되니까 뭐 짧네"라며 남다른 감회를 드러냈다.유진은 "시간이 빨리 지나간 것 같다. 딸들 보면 세월 느껴진다"며 14주년을 실감했다. 기태영은 "이제 많이 컸다"며 세월을 체감했고, 유진은 "14년 이렇게 살았으니, 평생 같이 살만하겠구나 싶다"며 너스레를 떨었다."시간 금방 간다"는 기태영을 바라보며 유진은 "축하해"라고 말했고, 기태영은 "축하합니다"라며 다정한 입맞춤으로 14주년을 자축했다.리조트 산책 중 꽃을 발견한 기태영은 "한송이 꺾어다 엄마 줘야 하나"라며 사랑꾼 면모를 드러냈지만, '대문자 T'인 로희는 "꺾으면 안 되지"라고 반대해 웃음을 자아냈다.한편, 유진-기태영의 두 딸은 "엄마 아빠 결혼해서 행복하다"면서 "엄빠랑 평생 사는 게 소원이다"라고 밝혔다. 차녀 로린이가 먼저 "결혼 안 할 거"라고 선언하자, 로희 또한 "나도 결혼 안 할 거"라고 약속해 눈길을 끌었다.유진은 "아이들이 평생 우리랑 산다잖아. 우리도 어려서는 저랬겠지?"라며 미소를 지었고, 기태영은 "15주년엔 아이들과 온 가족사진 찍자"고 일찍부터 계획했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr