1991년생 배우 정인선이 현 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트와 재계약을 체결하며 동행을 이어간다.블리츠웨이엔터테인먼트 홍민기 대표는 7일(목) "정인선 배우는 블리츠웨이(前 에이치앤드)의 시작을 함께한 창립 멤버여서 더욱 특별한 인연"이라며 "변함없이 깊은 신뢰를 보내준 만큼, 앞으로도 다채로운 작품 속에서 정인선 배우의 매력이 더 넓게 펼쳐질 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 전했다.JTBC '으라차차 와이키키', MBC '내 뒤에 테리우스', 카카오TV '아직 낫서른', SBS '너의 밤이 되어줄게' 등 다양한 캐릭터를 넘나들며 믿고 보는 연기력을 선보여 온 정인선은 지난해 여름 TV조선 'DNA 러버'에서 유전자 연구원 '한소진' 역을 맡아 엉뚱하고 사랑스러운 4차원 매력을 발산했다. 독특한 설정 속에서도 멜로 라인을 균형감 있게 소화해내며 연기 저력을 입증했다.정인선은 오는 주말부터 첫 방송 되는 KBS2 새 주말드라마 '화려한 날들'로 시청자들을 만날 예정이다. 정인선은 극 중 쾌활하고 밝은 성격의 '지은오' 역을 맡아, 역경 속에서도 굳건히 삶을 헤쳐 나가는 긍정적인 인물을 그려낸다. 특유의 매력과 안정적인 연기력으로 캐릭터를 표현하며, 실제 나이로 4살 연상인 정일우와 핑크빛 호흡을 맞출 예정이다. 특히 이번 작품이 첫 장편 드라마 주연작이라는 점에서 더욱 기대를 키운다.블리츠웨이엔터테인먼트는 배우 매니지먼트와 영상 콘텐츠 제작을 중심으로 성장해온 종합 엔터테인먼트 기업이다. 주지훈, 천우희, 정려원, 우도환, 채종협, 문채원, 정인선, 인교진, 소이현, 윤박, 손담비, 박하선, 곽동연, 김예림, 채서안 등 다양한 영역에서 활약 중인 배우들이 소속되어 있다.KBS2 '화려한 날들'은 오는 9일(토) 오후 8시에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr