사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

'나 혼자 산다' 구성환이 사기 피해를 고백했다.8일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 배우 구성환이 집중 호우로 입은 누수 피해를 호소했다.이날 구성환은 누수 피해 본 집을 공개했다. 침실 벽지는 젖어서 곰팡이가 핀 생태였다. 그는 "비만 오면 누수로 난리다. 원래 물이 샌다는 걸 알고 있었다"고 털어놨다.최근 비가 많이 오던 날, "나이아가라 폭포처럼 도배 벽지가 다 젖었다"고 토로한 구성환은 "작년에 업체에 맡겼는데 사기당했다"고 밝혔다.구성환은 "두 형제분이 왔는데, 정확히 400만원을 줬다. '누수 무조건 잡는다. 막을 때까지 고쳐주겠다'고 하더니 두 번 작업하고 잠수타더라. 계약서도 썼는데"라고 폭로했다.전현무는 "지금 공개 수배하는 거냐"며 웃었지만, 구성환은 "내 전화를 안 받더라. '*23#' 발신번호표시제한 전화도 걸었는데 거부하더라. 6개월을 안 받길래 공중전화 돌며 걸었다"며 답답함을 드러냈다.최근 도배, 미장 기술을 배운 박나래는 "업체 다시 불러야 한다. 저 상태에서는 도배를 새로 해도 곰팡이가 번진다. 벽지 떼야 한다"고 조언했다.구성환은 옥상을 문제점으로 파악하고, 직접 작업에 나섰다. 철문점에서 물건을 산 그는 사랑방처럼 사장과 대화를 나누고 커피를 얻어 마셨다. 지나가던 중 세탁소에 들러 "나 닭발 준다며"를 외친 그의 모습에 박나래는 "동네 건달인 줄 알았다"며 깜짝 놀랐다.동네 여기저기 참견하고 다니던 구성환은 "45년간 한 동네 살았다"며 "이곳이 국가유공자들이 살던 '십자성 마을'이다. 그래서 몸 불편하셨던 분들이 많다"고 설명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr