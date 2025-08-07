전현무, 언론고시 3관왕이라더니…조선시대 지식 대방출 "韓 최초 배달 음식" ('전현무계획2')

사진제공=MBN, 채널S

전현무가 ‘진주 냉면’을 앞에 두고 놀라운 지식을 대방출한다.8일 방송되는 ‘전현무계획2’ 41회에서는 ‘56번째 길바닥’으로 진주를 찾은 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 찐 로컬 ‘진주 냉면’을 영접한 현장이 펼쳐진다.이날 전현무, 곽튜브는 진주산성 앞에서 “사실 진주에 처음 와본다”며 들뜬 마음을 내비친다. 직후 곽튜브는 “오늘도 첫 끼는 국밥이냐? 날씨가 너무 더워서 내가 국밥이 될 것 같다”고 토로한다. 전현무는 “그럴 것 같아서 진주의 상징인 ‘진주 냉면’부터 먹을 것”이라고 선포한다. 그러면서 그는 “오늘 갈 곳은 유명 식당이 아니라 로컬 맛집”이라며 너무 맛있어서 냉면 육수까지 도난당했던 ‘찐’ 진주 냉면 맛집으로 곽튜브를 데려간다.잠시 후 전현무, 곽튜브가 섭외까지 마무리한 가운데, ‘진주 냉면’ 사장님은 “저희가 비린내를 잡는 데엔 독보적일 것”이라며 자신감을 내뿜는다. 그런가 하면 메뉴판에는 조선시대 왕 ‘순조’의 이름을 딴 물냉면과 ‘논개’ 비빔냉면 등이 적혀 있어 궁금증을 유발한다. 이때 전현무는 “사실 대한민국 최초의 배달 음식이 순조가 시켜 먹었다는 ‘냉면’”이라며 ‘언론고시 3관왕’다운 지식을 뽐낸다. 이어 냉면을 맛본 전현무는 춤까지 작렬하면서 온몸으로 환희를 표현하고, 곽튜브 역시 “아예 새로운 맛인데 진짜 맛있다. MZ들이 좋아할 것 같다”며 ‘엄지 척’을 보낸다.전현무, 곽튜브의 극찬이 터진 ‘진주 냉면’ 로컬 맛집의 정체는 이날 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획2’ 41회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr