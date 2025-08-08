배우 송강호가 그룹 빅뱅의 지드래곤과 한솥밥을 먹게 될까.
8일 갤럭시코퍼레이션 관계자는 송강호 영입 관련 "아직 결정된 것은 없다"고 말을 아꼈다.
이날 한 매체는 송강호가 현 소속사 써브라임과의 전속 계약을 마무리하고, 지드래곤이 소속된 갤럭시코퍼레이션과 전속 계약을 맺을 것이라고 보도했다. 그 배경으로 송강호와 오랜 인연을 가진 매니저 A씨가 갤럭시코퍼레이션으로 자리를 옮겼다는 점을 꼽았다.
한편, 송강호는 차기작으로 영화 '내부자들'의 동명 드라마 출연을 계획했으나, 최근 하차했다. 지드래곤은 '워버맨쉬'로 월드투어 중이다.
최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr
