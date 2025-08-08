배우 송강호-가수 지드래곤/사진 = 텐아시아 사진DB

배우 송강호가 그룹 빅뱅의 지드래곤과 한솥밥을 먹게 될까.8일 갤럭시코퍼레이션 관계자는 송강호 영입 관련 "아직 결정된 것은 없다"고 말을 아꼈다.이날 한 매체는 송강호가 현 소속사 써브라임과의 전속 계약을 마무리하고, 지드래곤이 소속된 갤럭시코퍼레이션과 전속 계약을 맺을 것이라고 보도했다. 그 배경으로 송강호와 오랜 인연을 가진 매니저 A씨가 갤럭시코퍼레이션으로 자리를 옮겼다는 점을 꼽았다.한편, 송강호는 차기작으로 영화 '내부자들'의 동명 드라마 출연을 계획했으나, 최근 하차했다. 지드래곤은 '워버맨쉬'로 월드투어 중이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr