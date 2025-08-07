사진제공=SBS

이경규가 추성훈과 앨범을 내려고 생각 중이라고 밝혔다.7일 SBS 새 예능 '한탕 프로젝트-마이 턴'(이하 '마이턴') 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 사전 녹화된 이날 행사에는 이경규, 탁재훈, 추성훈, 이수지, 김원훈, 박지현, 남윤수가 참석했다.'마이턴'은 가상의 트롯돌 팀이 만들어지는 과정 속에서 각자 욕망 실현을 위해 예측불허 이야기들을 벌이는 무근본 페이크 리얼리티 프로그램이다. 이경규가 트롯돌 제작자로 나서고, 탁재훈, 추성훈, 박지현, 남윤수이 트롯돌 멤버로 함께한다. 김원훈은 매니저로, '부캐 부자' 이수지는 히든 캐릭터로 활약을 예고한다.이경규는 가장 티키타카가 잘 되는 멤버로 추성훈을 꼽았다. 그는 "그냥 재밌다. 가장 즐긴다. 우리가 이야기하는 걸 알아 듣는지 모르겠는데, 자기 마음대로 하면서도 다 맞는다. 매니저한테 출연한 예능 중 이 프로그램이 제일 재밌다고 했다더라"고 강조했다.이어 "노래에 대한 열정도 대단하다. 개인적으로 앨범을 내볼까 생각 중이다. 추성훈의 의사는 중요하지 않다"고 말했다. 탁재훈은 "추성훈은 '마이턴'에서 상의를 시합 때보다 더 많이 벗는 것 같다"고 폭로했다. 김원훈은 "오늘 아침에도 3번을 보고 왔다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr