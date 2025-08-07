24기 옥순, 인기도 한때…무반응에 구걸까지 했다 "반응 좀 해달라"('나솔사계')

사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO(나는 솔로)' 24기 옥순이 '나솔사계'에서 '대굴욕 위기'에 직면한다.7일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 '마성녀' 24기 옥순의 '불꽃 플러팅'도 통하지 않는 미스터들의 '철벽 수비 모멘트'가 공개된다.앞서 24기 옥순은 '솔로나라'에서 5:1 데이트라는 전무후무한 기록을 세운 바 있는 '나는 SOLO'의 레전드 인기녀다. 그러나 태안에 차려진 '솔로민박'에서 24기 옥순은 180도 바뀐 '역대급' 상황으로 절체절명의 위기에 빠진다.이날 24기 옥순은 숙소 주방을 청소하다가 자신에게 다가온 고양이를 보자, "고양이 안 다치게 해주세요"라고 미스터들에게 부탁한다. 그러자 한 미스터는 "고양이가 24기 옥순님을 닮았다"고 말한다. 24기 옥순은 "귀여워서 그러냐?"고 하자 미스터는 "사실 '나는 SOLO' 방송 때에는 '왜 저분이 핫한 거지? 그렇게 안 이쁘신데'라고 생각했다. 여기서 보니까 실물이 좀 더 낫네~"라며 애매한 칭찬을 한다. 이에 기분이 상한 24기 옥순은 "한 대 맞을래요?"라고 급발진한다.잠시 후 24기 옥순은 고기를 굽는 미스터에게 다가가, "뭐 좀 도와줄까요?"라고 묻는다. 그런데 이 미스터는 "고기 좀 구우세요"라며 집게를 건네 24기 옥순을 머쓱하게 만든다. 그럼에도 24기 옥순이 "원래 고기 구으면 예쁜 여자한테 연기가 오는 거 알죠?"라고 회심의 플러팅을 날리는데, 미스터들은 아무런 반응 없이 고기만 구워 '갑분싸' 사태를 일으킨다. 결국 24기 옥순은 "반응 좀 해주실래요?"라고 리액션 구걸(?)에 나선다. 직후 그는 제작진과의 속마음 인터뷰에서 "예전에 '나는 SOLO' 때는 24기 남자들이 제가 말하면 다들 웃고 호응해줬는데, 여기서는 (내 말을) 안 듣는 것 같다"며 속상해한다. 과연 '마성녀' 24기 옥순이 '플러팅 실패'로 '로맨스 나락'에 빠질지 관심이 집중된다.'마성녀' 24기 옥순의 '대굴욕 사태'는 7일 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송하는 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr