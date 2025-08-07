/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

이정현이 대형 민어 해체쇼에 도전한다.KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 만능여신 이정현의 아주 특별한 여름 보양식이 공개된다. 그 주인공은 바로 임금님 수라상에 올랐던 생선 민어이다. 이정현이 “먹을 때와 안 먹을 때가 다르다. 최고의 보양식이다”라며 극찬을 아끼지 않은 민어 보양식 요리는 무엇일지 본 방송에 대한 기대가 높아진다.이날 공개되는 VCR 속 이정현은 6.1kg 대형 민어를 공개했다. 첫째 딸 서아는 “인어공주 물고기”라며 깜짝 놀랐을 정도. ‘편스토랑’ 식구들은 “집에서 이 큰 민어를 손질한다고?”라며 놀라움과 기대의 반응을 보였다.잠시 후 이정현의 본격적인 민어 해체쇼가 시작됐다. 이정현은 가녀린 체구로 능숙하게 칼을 다루며 민어를 해체했다. 으드득 칼로 뼈 타는 소리가 들려오는 가운데 이정현의 강렬한 눈빛과 칼 놀림이 시선을 사로잡았다. 흡사 과거 테크노 여전사 시절을 소환한 듯한 강렬한 이정현의 모습에 ‘편스토랑’ 식구들이 “진짜 칼잡이 같아”라고 혀를 내둘렀을 정도.그렇게 섬세하게 해체한 대형 민어로 이정현은 민어 부위별 회는 물론, 민어 스테이크, 민어 곰탕까지 풀코스 요리를 차렸다. 특별히 주방에 설치한 철판에서 스테이크를 구우며 불쇼도 선보였다. 딸 서아는 “볼케이노!”라면서 놀란 한편, 이정현의 남편은 “멋있다”며 감탄해 이정현의 흐뭇한 미소를 자아내기도. 이어 이정현이 준비한 풀코스를 200% 즐기며 식욕도 폭발했다는 전언이다.한편 이정현은 2023년 인천구 남동구 구월동의 건물을 남편인 정형외과 의사 박유정의 병원 개원을 위해 194억 4천만원에 매입하기도 했다.8일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr