사진 제공=MBN

MBN ‘돌싱글즈7’에서 한 돌싱남이 ‘직업 공개’ 후, 한 돌싱녀가 자신을 좋아한다고 착각하는 상황이 벌어져 스튜디오 MC 군단을 폭소케 한다.오는 10일 방송하는 MBN ‘돌싱글즈7’ 4회에서는 ‘돌싱하우스’의 둘째 날 밤 ‘직업 공개’가 끝난 후, 돌싱남녀들이 15분씩 짝을 지어 대화를 나누는 ‘1:1 라운딩 데이트’ 현장이 펼쳐진다. 특히 이번 ‘라운딩 데이트’에는 돌싱남들에게 ‘패스권’이라는 색다른 룰이 주어진다. 대화를 쉬고 싶을 경우, 다음 상대와의 대화를 ‘패스’하고 15분간 혼자 휴식을 취할 수 있는 것. 돌싱녀들은 “누가 나한테 패스권을 쓰면 너무 상처일 것 같은데?”라며 마음 졸이고, 이지혜는 “돌싱남의 마음을 한눈에 알 수 있는 찬스가 될 수도 있다”고 분석한다.이런 가운데 한 돌싱남은 ‘1:1 라운딩 데이트’가 시작되기 직전, “누군가가 나에게 관심이 있는 것 같다”며 그동안 접점이 전혀 없었던 돌싱녀의 이름을 언급해 “갑자기?”라는 의아함을 자아낸다. 이 돌싱남은 “평소 나를 향한 시선이 느껴졌고, 직업 소개 당시 일부러 내 옆에 앉는 것 같았다”고 나름의 이유를 설명한다. 이를 지켜보던 유세윤은 “완전 ‘X촉’이네!”라며 안타까워해 현장을 웃음바다로 만든다.‘착각의 늪’에 제대로 빠진 이 돌싱남은 ‘라운딩 데이트’에서 해당 돌싱녀와 만나게 된다. 그러자 자신감이 폭발한 자세로 상대방에게 다가간다. 은지원과 유세윤은 “‘내가 왔다!’라고 알리는 걸음걸이~”라며 놀리고, 이지혜 역시 돌싱남의 과도한 행동에 “왜 그래 진짜? 미치겠다…”라며 경악한다. 자신에게 전혀 관심 없는 돌싱녀 앞에서 제대로 ‘착각왕’이 된 돌싱남이 누구일지에 관심이 모아진다.그런가 하면 이날 진행된 ‘1:1 라운딩 데이트’에서는 돌싱남녀들의 진중한 대화와 ‘설렘 폭발’ 모먼트가 속출해 5MC의 뿌듯함을 자아낸다. 이중 한 돌싱남은 자신의 ‘원픽’ 돌싱녀에게 “이곳에 나의 기대를 충족시켜줄 수 있는 사람이 있어”라고 고백한 뒤, “여기서 커플이 되고 재혼해서 골드코스트에 다시 오면, 얼마나 행복할까?”라며 플러팅한다. 이에 이지혜는 “상상 속으로는 벌써 (상대와) 재혼해서 애도 낳았어~”라고 대리 설렘을 드러낸다.‘1:1 라운딩 데이트’를 비롯해 3일 차 ‘비밀도장 데이트’가 공개되는 MBN ‘돌싱글즈7’ 4회는 오는 10일 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr