사진 제공 = 인코드엔터테인먼트

그룹 세이마이네임이 내달 1일 공개되는 컴백 싱글 'iLy'를 깜짝 스포했다.세이마이네임(SAY MY NAME)은 지난 16일 오후 공식 SNS를 통해 신곡 'iLy'의 포인트 안무를 담은 챌린지 숏폼 영상으로 음원의 일부를 깜짝 공개했다.짧게 공개된 'iLy' 음원은 유명 팝송인 프랭키 벨리의 'Can't Take My Eyes Off You'를 인터폴레이션한 곡으로서 듣는 이로 하여금 추억과 친근함을 불러일으키며 반가움을 샀다.세이마이네임은 여덟 명 완전체 버전의 숏폼과 슈이, 도희, 준휘, 승주 버전 숏폼 총 두 가지 영상을 통해 각각 다른 포인트 안무를 스포하는 등 완곡에 대한 기대감을 불러 일으켰다.특히 노을 지는 해변에서 사랑스러운 비주얼과 함께 청량한 여름 분위기를 그려내며 기분 좋은 에너지를 선사하는 세이마이네임의 모습은 팬들의 눈길을 단번에 사로잡았다.8인조 재편 후 첫 컴백을 앞둔 세이마이네임은 계속해서 다채로운 컴백 티저 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 새로운 모습을 보여줄 예정이다.세이마이네임의 첫 번째 컴백 싱글 'iLy'는 오는 8월 1일 오후 6시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr