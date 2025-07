/ 사진=텐아시아DB

사진=프로듀썰 윤일상

방송인 지상렬이 자신의 상황을 고백했다.지상렬은 16일 공개된 유튜브 채널 ‘프로듀썰 윤일상’에 출연해 최근 방송된 ‘살림남’의 비뇨가과 검진결과를 설명하며 “성적표가 어마어마 했다”고 말했다. 실제로 당시 방송에서 지상렬은 김용명, 김상혁과 함께 비뇨기과 검진을 받고 ‘정자 수 3억 4천6백만 마리’라는 독보적 수치로 ‘정자왕’에 등극했다.윤일상은 “쓰지 않아서 넘친 거 아니냐”며 웃었고 지상렬은 “사람마다 다 데시벨이 있는 거다. 당연히 인생의 반쪽이 있다면 사랑의 딜리버리를 하겠고, 없는 사람은 발전기를 돌리겠지만 나는 그 발전기를 아예 돌리지 않는다”고 말했다. 이어 “누군가를 만나면 ‘아름답다’는 느낌이 들 때가 있지만 여기서 끝이다”고 덧붙였다. 윤일상은 “이를 두고 사자성어로 무용지물이라 한다”고 말해 웃음을 주기도 했다.이어진 밸런스 게임에서 지상렬은 ‘평생 술 안마시기 vs 평생 여자 안만나기’에서 술을 마시는 걸 선택하고 ‘반려견과 놀기 vs 여자친구와 놀기’에서도 반려견을 선택하며 에겐남의 모습을 보여줬다.이날 지상렬은 윤일상과 대화를 나누며 평소 음악 마니아다운 모습을 보여주기도 했다. 가장 즐겨듣는 노래로 ‘예써 아이 캔 부기’(yes sir I can Boogie)와 알 그린(Al Green)의 ‘포 더 굿 타임스’(For The Good Times), 레인보우(Rainbow)의 ‘더 템플 오브 더 킹’(The Temple Of The King) 등을 소개하며 장르를 가리지 않는 폭넓은 음악적 취향을 공개하기도 했다. 또 인생곡으로 김현식의 ‘내 사랑 내 곁에’를 뽑으며 직접 노래를 부르다 울컥해 눈물을 흘리는 모습도 보여줬다.윤일상은 “지상렬이라는 사람은 한평생 쪽팔리지 않게, 비굴하지 않게 살았다. 앞으로도 그렇게 살 것이다”며 “존경한다”고 말하기도 했다.한편 지상렬은 현재 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’ JTBC ‘쌀롱하우스’ ENA 유튜브 ‘솔로정보회사’ 등에 고정 출연 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr