사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

BTS가 속한 빅히트 뮤직이 신인 보이그룹 데뷔 계획을 발표한 데 이어 스타쉽 엔터테인먼트도 아이딧 정식 데뷔일을 확정했다.스타쉽은 데뷔 프로젝트 '데뷔스 플랜(Debut's Plan)'을 통해 탄생한 뉴 보이 그룹 아이딧(IDID)이 오는 9월 15일 정식 데뷔한다고 17일 밝혔다.아이딧(IDID·장용훈, 김민재, 박원빈, 추유찬, 박성현, 백준혁, 정세민)의 첫 번째 미니 앨범 'I did it.'의 발매일을 오는 9월 15일로 확정됐다. 'I did it.'은 다양한 플랜을 거쳐 실력을 입증한 완성형 아이돌 아이딧(IDID) 멤버들이 이뤄 나갈 새로운 걸음의 시작을 알리는 앨범으로, 앞서 공개된 티저 영상과 콘셉트 포토에서 제시된 키워드 'Ice', 'Blue', 'Sunglitter', 'Water', Goodvibes', 'Fresh', 'Energy'를 내포하고 있다.지난 16일 오후 9시 30분 아이딧(IDID)의 공식 SNS에는 오는24일 프리 데뷔까지의 스케줄을 담은 20초 분량의 짧은 타임테이블 영상이 공개됐다.영롱한 불빛을 내며 돌아가는 자전거 바퀴를 따라 '7.18 Follow the Trace', '7.21 Album Pre-Order Fly High! IDID!', '7.22 A New Lead', '7.23 After SunSet', '7.24 6PM KST, IDID Pre-debut' 등 프리 데뷔 콘셉트에 대한 타임테이블과 앞서 공개된 티저 영상과 콘셉트 포토 속 멤버들의 플래시백이 엔딩 크레딧처럼 감각적으로 연출됐다. 다채롭게 변모할 아이딧(IDID)의 변신에 대한 호기심을 자극한다.스타쉽에서 초대형 프로젝트 '데뷔스 플랜(Debut's Plan)'을 통해 팬들과 함께 만든 뉴 보이 그룹 아이딧(IDID)은 오는 7월 24일 프리 데뷔를 통해 본 데뷔의 열기를 미리 달굴 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr