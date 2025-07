에이티즈/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 에이티즈(ATEEZ)의 멤버 전원이 소속사 KQ엔터테인먼트와 재계약했다.KQ엔터테인먼트는 10일 "에이티즈 멤버들과 심도있는 논의 끝에 홍중, 성화, 윤호, 여상, 산, 민기, 우영, 종호 8인 전원과 7년 재계약을 완료했다. 7년간 쌓아온 신의를 바탕으로 인연을 이어 나가게 돼 기쁘다"라고 밝혔다.이어 "멤버 각자가 가진 무한한 역량을 마음껏 발휘하며 더 크고 넓은 무대로 나아갈 수 있도록 계속해서 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라며 차후 활동에 기대감을 높였다.앞서 에이티즈는 지난달 개최한 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3'(GOLDEN HOUR : Part.3) 발매 기념 기자간담회에서 재계약 가능성에 대해 언급한 바 있다. 당시 리더 홍중은 "오랫동안 에이티즈를 어떻게 어떤 방식으로 보여드릴지 많은 고민을 하고 있다. 머지않아 좋은 소식 전해드리겠다"라고 긍정 시그널을 전한 바. 마침내 멤버 전원 재계약이라는 소식을 전해 전 세계를 무대로 펼칠 에이티즈의 '톱 클래스' 활약에 뜨거운 기대가 쏠린다.에이티즈는 2018년 10월 미니 1집 '트레저 에피소드 1 : 올 투 제로'(TREASURE EP.1 : All To Zero)로 가요계에 데뷔했다. 특히 에이티즈는 2021년 미니 7집 '제로 : 피버 파트 3'(ZERO : FEVER Part.3)로 미국 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에 첫 진입, 2023년 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌'(THE WORLD EP FIN : WILL)로 같은 차트 1위에 올랐다. 연이어 지난해 11월 발매한 미니 11집 '골든 아워 : 파트 2'(GOLDEN HOUR : Part.2)로는 두 번째 '빌보드 200' 1위를 달성했다.무엇보다 올해 6월 발매한 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3'의 타이틀곡 '레몬 드롭'(Lemon Drop)은 미국 빌보드의 메인 송차트인 '핫 100'에 69위로 진입했다. 팀 사상 처음으로 해당 차트에 이름을 올리는 기념비적인 성과를 이룬 것. 이와 함께 '빌보드 200'에서는 2위를 기록하며 빌보드의 메인 차트를 동시에 접수하는 막강한 존재감을 빛냈다.또한 지난해 미국 최대 음악 페스티벌 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival)에 K팝 보이그룹 최초로 출연해 뜨거운 화제를 모았다. 흔들림 없는 완벽한 라이브와 눈을 뗄 수 없는 화려한 퍼포먼스로 무대를 장악해 전 세계 음악 팬들의 관심을 집중시키며 '글로벌 대세' 아티스트로 굳건히 자리매김했다.멤버 전원 재계약이라는 반가운 소식을 알린 에이티즈는 오는 11일 오후 1시 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션'(GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition')'을 발매한다.또한 지난 5일과 6일 양일간 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 '에이티즈 2025 월드 투어 '인 유어 판타지'(ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY')의 화려한 막을 올린 이들은 애틀랜타, 뉴욕, 볼티모어, 내슈빌, 올랜도, 시카고, 타코마, 산호세, 로스앤젤레스, 글렌데일, 알링턴, 멕시코 시티까지 북미 12개 도시를 돌고, 일본으로 넘어가 사이타마, 나고야, 고베에서 글로벌 항해를 이어간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr