/ 사진=텐아시아DB

김의영이 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 14일부터 20일까지 '비 오는 날, 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 김의영이 차지했다. 김의영은 지난달 같은 소속사로 한식구가 된 트롯 남매 나태주와 함께 KBS '불후의 명곡'에 출연해 현철의 대표곡 '당신의 이름'을 열창했다. 그는 2020년 TV조선 '미스트롯2'에서 5위에 오르며 대중에게 이름을 알렸다. 지난 5월 김의영은 프로듀서 김형석이 참여한 네 번째 싱글 앨범 'STARTrot PART.1'을 발매했다.2위는 가수 김다현이 올랐다. 김다현은 11일 신곡 '천년 사랑'을 발매했다. '천년 사랑'은 천년고도 경주를 배경으로 삼은 곡으로 김다현은 7월말 첨성대, 불국사, 동궁과 월지, 무열왕릉 등 경주의 명소에서 뮤직비디오를 촬영했다. 지난 3월 '2025 영동세계국악엑스포' 홍보대사로 위촉돼 전통음악과 지역 문화 홍보에 앞장서고 있다. 그는 엑스포 입장권 수익을 소외계층을 위해 기부하기로 하며 따뜻한 선행 소식도 전했다.3위는 김양이다. 2008년 데뷔해 무명으로 장기간 활동하던 그는 2019년 TV조선 오디션 프로그램 '내일은 미스트롯'에 출연하며 대중에 이름을 알렸다. 김양은 2023년 MBN '현역가왕' 출연 당시 가슴 아픈 가정사를 밝혀 대중의 마음을 울렸다. 아버지의 암 투병 사실이 알려진 것. 그는 "결승전 3~4일 전부터 마음의 준비를 하라는 말을 들었으나 결승전 전날 저희 곁을 떠나셨다. 결승전에 가고 싶지도 않았고, 하고 싶지도 않았다. 그런데 언니랑 오빠가 저를 붙들고 얘기했다. 아빠가 분명 가서 노래하길 원하실 거라고"라며 가족의 설득으로 결승 무대에 섰음을 털어놨다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr