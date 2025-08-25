사진=텐아시아 DB

차은우가 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 14일부터 20일까지 '비 오는 날, 같이 영화 보면서 팝콘 먹고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 차은우다. 지난 24일 차은우의 유튜브 채널에는 '[Behind] Chapter 1 : Finale Behind l 잘 다녀오겠습니다!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 공개된 영상 속 차은우는 입대 전 마지막 스케줄인 화보 촬영 일정을 소화했다. 군 입대 전 머리를 짧게 자르는 스타일링에 도전한 그는 "오늘 이러고 돌아다니면 사람들이 못 알아보겠다. 나 어릴 때 모습 보는 것 같다. 앞머리 한쪽만 기르고 염색하는 게 유행이었는데"라며 "내 모습 너무 신기하다"고 말했다.차은우는 지난달 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소했다. 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 군악대에서 복무할 예정이며, 전역 예정일은 2027년 1월 27일이다.2위는 박지훈이 차지했다. 박지훈은 '프로듀스 101' 시즌 2 출신인 가수 겸 배우다. 2017년부터 그룹 워너원의 멤버로 활동한 바 있다. 이후 JTBC 드라마 '조선혼담공작소 꽃파당'으로 연기를 본격적으로 시작했다.이후 '연애혁명' '멀리서 보는 푸른 봄' '환상연가' 등의 드라마와 영화 '세상 참 예쁜 오드리' 등 다수 작품에 출연하며 배우로서 커리어를 쌓았다. 웨이브 '약한영웅 Class 1'과 넷플릭스 '착한영웅 Class 2'로 연기력을 인정받기 시작했다.3위는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이다. 주연은 지난 1일 KBS2 '뮤직뱅크'에서 타이틀곡 'Stylish(스타일리시)'와 수록곡 'AURA(아우라)' 무대를 선보였다. 'Stylish'는 미니멀한 힙합 기반의 팝 트랙으로, 더보이즈만의 자유롭고 솔직한 스타일을 감각적으로 풀어낸 곡이다. 더보이즈는 다음 달 28일 ATA 페스티벌 무대에 오른다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '더위가 안 가신 여름 날, 함께 이열치열 찜질방 데이트 하고 싶은 남자 가수는?', '더위가 안 가신 여름 날, 함께 이열치열 찜질방 데이트 하고 싶은 여자 가수는?', '더위가 안 가신 여름 날, 함께 이열치열 찜질방 데이트 하고 싶은 남자 트로트 가수는?', '더위가 안 가신 여름 날, 함께 이열치열 찜질방 데이트 하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr