에이티즈/ 사진 제공 = KQ엔터테인먼트

에이티즈/ 사진 제공 = KQ엔터테인먼트

에이티즈/ 사진 제공 = KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 2025 월드 투어의 활기찬 포문을 열었다.에이티즈는 지난 5일과 6일 양일간 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 '에이티즈 2025 월드 투어 '인 유어 판타지'(ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY')'의 화려한 막을 열었다.이날 웅장한 밴드 사운드를 뚫고 등장한 에이티즈는 앞선 공연들과 180도 달라진 세트리스트로 놀라움을 안겼다. 지난달 발매한 미니 12집 타이틀곡 '레몬 드롭(Lemon Drop)'과 '바운시(BOUNCY)(K-HOT CHILLI PEPPERS)', '불놀이야(I'm The One)', '게릴라(Guerrilla)', '워크(WORK)', '아이스 온 마이 티스(Ice On My Teeth)', '멋(The Real)' 등 대표곡부터, 콘서트에서 처음 선보인 '맨 온 파이어(Man on Fire)'를 비롯해 글로벌 팬들의 큰 사랑을 받은 주옥같은 수록곡 무대까지 다양한 무대를 펼쳤다.특히 에이티즈는 오는 11일 발매를 앞둔 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션'(GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition')'의 동명 타이틀곡 '인 유어 판타지(In Your Fantasy)' 무대를 선공개해 열기를 더했다.수식어가 필요 없는 에이티즈표 퍼포먼스의 정수를 보여준 무대로 팬들의 혼을 쏙 빼놓은 이들은 "11일 오후 1시 풀버전으로 만나보실 수 있다"라는 코멘트를 덧붙여 더욱 폭발적인 호응을 자아냈다.그뿐만 아니라 에이티즈는 '인 유어 판타지 에디션'에 수록된 멤버별 솔로곡 무대까지 선보여 각자의 역량과 매력을 뽐내며 에이티즈의 새 공연을 손꼽아 기다려온 글로벌 팬들의 기대에 완벽하게 부응했다.홍중은 '엔오원(NO1)'을 통해 DJ로 변신해 화려한 디제잉으로 이목을 집중시켰고, 전매특허인 타이트한 래핑을 쏟아내며 캡틴의 카리스마를 뽐냈다. 성화는 파격적인 스타일링과 함께 '스킨(Skin)'을 불러 퇴폐미가 충만한 매력으로 팬심을 홀렸다.윤호는 '슬라이드 투 미(Slide to me)'에서 페도라를 활용해 부드러우면서도 절도 있는 댄스를 선보여 섹시미를 뽐냈다. 여상은 신비롭고 몽환적인 무드의 '레거시(Legacy)'를 통해 짙은 카리스마를 발산했다.올블랙 의상과 함께 등장한 산은 '크립(Creep)'을 통해 완벽한 피지컬과 격렬한 댄스의 조화로 섹시 카리스마의 정석을 보여줬다. '아우토반(AUTOBAHN)'과 '로어(ROAR)' 두 곡을 선보인 민기는 웅장한 사운드 위로 거칠고 파워풀한 래핑을 쏟아냈고, 힘 있는 보이스와 범접불가한 카리스마로 무대를 완벽하게 장악했다.우영은 매혹적이고 파워풀한 댄스가 돋보이는 '세지테리어스(Sagittarius)'로 절제된 섹시미를 뽐냈다. '우리의 마음이 닿는 곳이라면(To be your light)' 무반주 라이브와 함께 등장한 종호는 폭풍같은 성량과 우월한 가창력을 발산하며 '월드클래스 아티스트' 에이티즈의 메인보컬 진가를 제대로 입증했다.약 3시간 동안 이어진 공연을 통해 에이티즈는 풍성한 세트리스트만큼이나 열정이 가득 넘치는 라이브, 더욱 강력하고 과감해진 퍼포먼스로 '톱 퍼포머' 진가를 입증했다. 글로벌 팬들의 열띤 호응 속에 인천 콘서트를 성공적으로 마친 에이티즈는 공연 말미 "함께해 주신 에이티니(ATINY, 팬덤명)에게 감사드리고, 늘 여러분 곁에서 버팀목과 행복이 돼 드리겠다. 우리가 이제는 팬과 가수를 넘어 말로 표현할 수 없는 사이가 된 것 같다. 앞으로도 자랑스러운 아티스트가 되기 위해 끊임없이 노력하겠다"라고 소감을 전했다.인천에서 2025 월드 투어의 성공적인 스타트를 알린 에이티즈는 애틀랜타, 뉴욕, 볼티모어, 내슈빌, 올랜도, 시카고, 타코마, 산호세, 로스앤젤레스, 글렌데일, 알링턴, 멕시코 시티까지 북미 12개 도시를 돌고, 일본으로 넘어가 사이타마, 나고야, 고베에서 글로벌 항해를 이어간다.에이티즈는 이번 북미 투어를 통해 미국 볼티모어, 내슈빌, 올랜도, 산호세 4개 도시를 첫 방문하며, 뉴욕 '시티 필드(Citi Field)', 시카고 '리글리 필드(Wrigley Field)', 로스앤젤레스 'BMO 스타디움(BMO Stadium)', 알링턴 '글로브 라이프 필드(Globe Life Field)', 멕시코 시티 '에스타디오 GNP 세구로스(Estadio GNP Seguros)'까지 5개 도시에서 스타디움 공연을 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr