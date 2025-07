사진 = 추성훈 인스타그램

추성훈이 BTS 제이홉과의 뜻밖의 만남으로 팬심을 드러냈다.추성훈은 최근 자신의 인스타그램에 "이 노래 최고 매우 멋지고 섹시하고 여러 번 듣고 있습니다"라며 "Hobi Hobi최고 This song is amazing"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 추성훈과 제이홉이 함께한 모습이 담겨 있다. 캐주얼한 차림의 두 사람은 고급스러운 분위기의 음식점에서 나란히 서서 환한 미소를 짓고 있다. 특히 제이홉 특유의 부드러운 분위기와 추성훈의 단단한 피지컬이 대비를 이루며 독보적인 케미를 완성했다.팬들은 이 예상 밖의 조합에 폭발적인 반응을 보이며 "너무 완벽해", "이 조합 뭐야", "아미였네요", "제이홉 노래 정말 좋아요" 등 댓글을 남겼다.한편 영국 오피셜 차트에 따르면 제이홉의 디지털 싱글 'Killin’ It Girl (feat. GloRilla)'은 '오피셜 싱글 차트 톱100'에서 81위를 기록했다. 제이홉은 서울에만 네 채의 아파트를 보유한 부동산 재벌로 매입가 기준 재산이 270억 원에 달한다고 전해졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr