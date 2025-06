사진=라이브웍스컴퍼니

데뷔 1년 만에 미국 타임스퀘어 전광판에 오른 가수 규빈이 빌보드 코리아에서 진행한 'Billboard on YOU - K-Stage' 무대를 마쳤다.규빈은 지난 26일 서울시 성동구에서 진행된 이번 프라이빗 리스닝 파티에서 음악적 깊이와 진솔한 매력을 현장의 팬들에게 오롯이 전달하며 잊지 못할 밤을 선사했다.'Billboard on YOU - K-Stage'는 빌보드 코리아가 재능 있는 뮤지션을 조명하고 응원하는 프로젝트로 규빈은 풀 밴드와 함께 총 여섯 곡의 라이브 공연을 펼치며 대체 불가한 가창력과 섬세한 감정 표현으로 현장을 가득 채웠다.특히 첫 번째 미니앨범 'Flowering'의 타이틀곡 'LIKE U 100' 편곡 버전은 일렉 기타의 강렬한 사운드가 더해져 원곡과는 또 다른 매력을 뽐냈고, 어쿠스틱 기타 연주가 빛났던 'Really Like You', 테일러 스위프트 메들리(Taylor Medely) 속 규빈의 감미로운 목소리는 감탄을 자아내기 충분했다.또한 이어서 규빈은 'Evergreen', 'Special', 'Satellite' 라이브 무대를 선보였고 각 곡의 분위기에 맞춰 풀 밴드와 완벽히 호흡했다.라이브 공연의 열기가 채 가시기 전 이어진 토크에서 규빈은 팬들과 더욱 가까이 소통하는 시간을 가졌다. 규빈은 평소에는 팬들과 할 수 없는 진솔한 이야기로 팬 한 명 한 명과 눈을 맞췄고 팬들 또한 열띤 호응과 질문으로 화답했다.뿐만 아니라 공연, 토크를 마친 규빈은 현장을 방문한 참석자들과 자연스럽게 교류하는 시간을 가졌다. 규빈은 토크 이후에 팬들과 가까이에서 소통하며 감사 인사를 전하는 따뜻한 팬 서비스로 깊은 유대감을 형성하며 특별한 추억을 만들었다.한편, 규빈은 오는 7월 13일 대만에서 팬 콘서트를 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr