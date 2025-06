사진=다날엔터테인먼트, 요구르트스튜디오

가수 지미브라운(Jimmy Brown)이 뮤직힐링 로코 드라마 '풋풋한 로맨스'(8부작) OST 주자로 나선다.오늘(24일) 오후 6시 지미브라운이 참여한 OTT 드라마 '풋풋한 로맨스' OST Part.4 '니 생각에 잠 못 드는 밤'이 발매된다.'풋풋한 로맨스'는 아이돌 데뷔 6년 차, 음악에 지쳐버린 국민 여신 유채린(이채연)과 음악에 진심인 싱어송라이터 지망생 한정우(시온)의 특별한 썸&싱을 그린 뮤직힐링 로코 드라마.이채연, 구윤회, 솔비에 이어 공개되는 이번 OST 지미브라운의 '니 생각에 잠 못 드는 밤'은 서정적인 멜로디와R&B 풍의 편곡, 지미브라운의 색깔이 오롯이 묻어나는 보컬이 어우러진 발라드 곡이다.'네 생각에 잠 못 드는 밤/어둠 속에 달도 날 환히 비추는 밤/결국 너로 가득 차는 밤/오늘이 지나도 내일도 똑같은 밤'처럼 시적인 노랫말과 차분한 선율이 새벽 감성을 불러일으킨다.이번 곡 역시 전유진 'Never land', 제이세라 '어디선가 나처럼 이 노랠 듣고 있을 너에게', 소향 'Hello', 김나영 '우연이 아닌 것만 같아서', 이우 '눈 내리는 어느 날 우리 이별하던 날' 등 다양한 명곡을 만든 프로듀싱팀 어베인뮤직(Urbane Music)이 참여해 완성도를 높였다.지미브라운은 지난 2017년 9월 첫 싱글 'She Lovin' It(쉬 러빙 잇)'으로 정식 데뷔한 R&B 보컬리스트로, 앨범 발매 및 국내외 공연으로 음악 팬들의 사랑을 이끌고 있다.'풋풋한 로맨스' OST Part.4 지미브라운의 '니 생각에 잠 못 드는 밤'은 오늘(24일) 오후 6시 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr