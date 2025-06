사진 제공=KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'

KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 프레디 머큐리의 수염 속 감춰진 진실에 대해 파헤친다.24일 방송되는 '셀럽병사의 비밀'에서는 에이즈에 관해 다룬다. "We Will Rock You, We Will Rock You~". 몇 년 전, 대한민국 영화관이 떼창으로 들썩였다. 바로 영화 '보헤미안 랩소디'에 등장했던 전설적인 록밴드, '퀸'과 리드 보컬 '프레디 머큐리' 덕분이었다. 4옥타브 까지 올라가는 폭발적인 가창력, 화려한 무대 매너, 그리고 멜로디만 들으면 누구나 아는 이들의 노래는 우리를 뜨겁게 달궜다."저는 HIV 양성 판정을 받았고 에이즈를 앓고 있음을 직접 밝힙니다." 1991년, 충격적인 성명서로 전 세계를 놀라게 한 프레디 머큐리는 발표 다음 날 세상을 떠났다. 하지만 그의 투병기와 말년의 삶에 대해선 잘 알려지지 않았다. 특히 그는 죽기 전, "내가 묻힌 장소를 누구에게도 알리지 말라"는 유언까지 남겼다. 무대 위에서 누구보다 찬란했지만 끝내 감춰야만 했던 프레디 머큐리의 '에이즈(AIDS)' 투병 사실과 '보랏빛 반점'을 가리기 위한 수염의 변화까지 안타까운 사연이 방송을 통해 공개된다.또한 그의 비밀을 끈질기게 추적한 기자들, 그리고 비밀을 폭로한 매니저의 이야기도 밝혀진다. 이를 들은 장도연은 "오죽하면 코트 입은 마네킹을 대타로 세웠겠냐"며 씁쓸함을 감추지 못했고, 프레디의 비밀을 1억 6천만 원에 팔아넘긴 매니저의 이야기를 접한 이찬원은 "이건 진짜 너무했다"며 분노했다. 장도연이 "그래서 매니저한테 잘해야 돼"라고 말하자, 이찬원과 오마이걸 승희까지 한마음으로 공감했다.국내에도 '에이즈(AIDS)'가 확산하면서 1991년, 한 여대생의 폭로로 대한민국이 발칵 뒤집힌다. 소속사 대표의 지시로 고위층 인사들과 성관계를 맺었고, 이후 에이즈 감염 사실을 알고 나서 "모든 남자들에게 복수하겠다"며 무차별적 성관계를 가졌다는 충격적인 보도가 이어졌던 것.오늘날의 HIV는 과거의 '죽음의 병'과는 다르다. 감염내과 전문의 김태형 교수는 자신이 HIV 감염인과 함께 생활한 경험담을 소개하며, "잔을 돌려 마셔도 감염되지 않는다"고 강조했다. 또한 HIV 감염인의 자연 임신과 출산 사례까지 소개하며, 감염인이 더 이상 고립되어야 할 존재가 아님을 설명했다.이날 방송에서는 HIV 감염인이 어떻게 전염성을 잃게 되는지, 즉 '바이러스 미검출 상태'가 가능한 최신 치료법도 다뤄진다. 이낙준은 프레디 머큐리가 사망한 지 불과 5년 만에 에이즈 치료제가 개발되었으며, 오늘날에는 꾸준히 치료제를 복용할 경우 타인에게 전파되지 않는 수준으로 바이러스를 억제할 수 있다고 설명한다. 우여곡절 많았던 HIV 치료법의 역사, 그리고 HIV 감염인에 대한 편견과 그 진실을 파헤친다.KBS 2TV '셀럽병사의 비밀' 에이즈 편은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr