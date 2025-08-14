24기 옥순, '성밍아웃' 했다…"수술 5번, 성형도 본판 예뻐야" ('나솔사계')

사진제공= ENA, SBS Plus

24기 옥순이 대굴욕을 당한다.14일 오후 10시 30분 ENA, SBS Plus에서 방송되는 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 미스터 나에게는 안 통하는 24기 옥순의 ‘플러팅 참사’ 현장이 공개된다.이날 24기 옥순은 미스터 권-미스터 나와 ‘2대 1 심야 평상 데이트’에 돌입한다. 여기서 미스터 권은 “개인적으로 이런 눈을 좋아한다”며 미스터 나의 ‘무쌍 매력눈’을 칭찬하고, 미스터 나는 쌍꺼풀 수술 의사를 묻는 24기 옥순의 질문에 “없다”고 잘라 말한다. 그러자 24기 옥순은 “(성형) 수술한 여자는 어떠냐?”면서 “전 수술 5번 했다. 계속 망쳐 가지고”라며 쿨하게 ‘성밍아웃’을 한다. 이어 24기 옥순은 “(성형도) 본판이 예뻐야 예뻐지는 것”이라고 자신감을 내뿜는다.24기 옥순의 파워당당한 ‘성형 플러팅’에도 미스터 나는 무덤덤한 반응을 보인다. 직후 그는 제작진과의 인터뷰에서 “얘 선수네, 이런 느낌이 아니라 ‘뭐야! 이 어설픈 꼬맹이는?’ 하는 느낌이 들었다”며 “이게 그 플러팅의 실체였어?”라고 말한다. 24기 옥순의 스킬을 ‘마성’이 아닌 ‘어설픔’ 정도로 평가한 미스터 나의 태도에 24기 옥순은 당혹스러워한다.이후 24기 옥순은 제작진과의 인터뷰에서 “24기 남자들은 다 저한테 ‘맞아, 맞아’라고 해줘서 기분은 좋은데 재미가 없었다. 그런데 지금은 약간 짜증도 나고 싫은데 재미는 있다”고 고백한다. 과연 미스터 나의 ‘청개구리 리액션’이 24기 옥순의 로맨스 본능을 제대로 깨울지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr