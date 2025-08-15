'45세 미혼' 김남길, 뜻깊은 소식 전했다…광복 80주년, "많이 봐주고 방문해주길"

/ 사진=텐아시아DB

배우 김남길이 광복 80주년을 맞아 서경덕 성신여대 교수와 도심 속 숨은 역사를 알리는 영상을 공개했다.14일 공개된 11분 분량의 영상은 KB국민은행 '대한이 살았다' 캠페인의 일환으로 제작됐으며, 한국어로 먼저 공개한 후 다음주에 영어로도 공개할 예정이다. 이번 영상에서는 서 교수와 김남길이 함께 출연하여 도심 속 독립운동 유적지를 직접 안내한다.영상의 주요 내용은 건축왕 정세권이 지켰던 북촌 마을, 앨버트 테일러의 가옥 딜쿠샤, 시인 윤동주를 기리는 윤동주 기념관을 상세히 소개하고 있다.이번 일을 기획한 서 교수는 "광복 80주년을 맞아 잘 알려지지 않은 도심 속 숨은 독립운동 유적지를 누리꾼들에게 널리 소개하고 싶었다"고 전했다.이어 그는 "한류 스타와 함께 한국어 뿐만 아니라 영어로도 제작하여 해외 관광객들에게 우리의 역사를 알리고 방문에 도움을 주고 싶었다"고 덧붙였다.김남길은 "이번 영상을 국내외 누리꾼이 많이 시청한 후 역사적 현장도 방문해 주길 바랄 뿐"이라고 말했다.한편, KB국민은행과 서경덕 교수는 지금까지 전형필, 강우규, 조명하, 서영해 등 총 14명의 독립운동가 관련 다국어 영상을 제작하여 국내외에 널리 알려왔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr