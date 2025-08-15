사진=텐아시아 DB, 이승기 SNS

가수 겸 배우 이승기가 병역명문가로 선정됐다.이승기는 15일 자신의 인스타그램 스토리에 "8.15 광복절"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이승기는 묘소를 찾은 듯 태극기가 꽂혀져 있는 것 사이에 위패를 두고 희생을 기리고 있는 모습. 패에는 "위 가문은 2025년도 벼역명문가로 선정되었다"고 적혀있으며 1대와 이승기가 있는 3대까지 이름이 적혀 있어 눈길을 끌었다.병역명문가는 대한민국의 아름다운 국방 유산을 인정하는 제도다. 병역의 의무를 성실히 마친 사람들이 존경받는 사회를 만들기 위함으로, 3대에 걸쳐 가족 모든 남성이 현역 복무를 성실히 마친 가문을 선정해 예우하는 것이다.앞서 이승기는 2016년 2월 입대해 2017냔 10월까지 육군 제13특수임무여단(특전사)에서 복무했다.한편 이승기는 2023년 4월, 배우 이유비의 동생이자 5살 연하의 배우 이다인과 백년가약을 맺었다. 이후 지난해 2월 슬하에 예쁜 딸을 낳았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr