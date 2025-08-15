사진=SBS

사진=KBS2

사진=KBS2

김강우가 15년 동안 써온 비밀 노트를 공개한다. 1978년생인 그는 한혜진의 친언니이자 동갑내기인 한무영 씨와 8년간의 교제 끝에 2010년 6월 결혼했다.15일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑(이하 '편스토랑’)에서는 신입 편셰프 김강우가 첫 등장한다. 스크린과 브라운관을 넘나들며 강렬하면서도 때론 섬뜩한 연기를 보여준 23년 차 명품배우 김강우의 반전 가득한 일상이 모두 공개될 전망. 김강우의 일상을 본 '편스토랑’ 식구들이 "新 국민남편"이라며 감탄을 쏟아낸 것으로 알려져 본 방송에 대한 기대를 더 한다.VCR 속 김강우는 "결혼 15년 차"라며 "중학생과 초등학생 두 사춘기 아들이 있다"라고 말했다. 그러더니 갑자기 "내가 이길 거야! 어디 사춘기가 갱년기에 덤벼?!"라고 외쳐 사춘기 아들 둘을 키우는 아빠의 고충을 짐작하게 해 웃음을 줬다. 이어 김강우의 남다른 가족 사랑이 공개됐다.김강우는 "15년째 육아일기를 쓰고 있다"라고 밝혀 놀라움을 줬다. 김강우는 첫째 아들이 태어난 후 1년 동안 배우 활동을 멈추고 오롯이 육아에 전념했다고. 김강우는 "나도 아빠가 처음이지만 아내도 엄마가 처음이었다. 두고 나갈 수 없었다. 같이 키웠다"라며 이때를 "눈부신 하루하루였던 것 같다"라고 회상해 보는 이들의 마음마저 뭉클하게 했다.이어 화면에는 아내가 첫째를 임신했을 때부터 지금까지 김강우가 15년째 아내 대신 쓰고 있는 육아일기가 공개됐다. 첫째의 임신 소식을 들었던 날부터 태어난 날, 처음 아빠라고 부른 날 등 육아 일기가 한 장씩 공개될 때마다 감성 넘치는 글들이 모두를 놀라게 했다고.특히 "널 낳기 위해 엄마가 얼마나 고생했는지 아니? 내 여자 아프게 하지 마"라는 글귀가 공개되자 '편스토랑' 식구들은 입을 다물지 못했다. 두 아들은 물론 아내를 향한 김강우의 순정에 '편스토랑’ 식구들은 "대단하다"라며 혀를 내둘렀다.김강우는 성장기인 두 아들을 위해 요리에 나섰다. 먹성이 엄청난 아들 둘을 키우는 김강우 집의 냉장고 3대에는 늘 식자재가 가득 차 있다고. 김강우는 평소 먹는 밥, 자주 해주는 특제 수육, 오이탕탕이, 비빔면까지 뚝딱 완성했다. 칼질만 봐도 찐 요리 실력자임이 드러났을 정도. 성장기 두 아들의 먹성도 거뜬한 김강우의 든든한 레시피도 기대된다.첫 촬영부터 제작진은 물론 출연진들의 마음마저 단번에 사로잡은 순정 셰프 김강우의 매력, 新 국민 남편의 탄생을 예고한 김강우의 일상은 8월 15일 광복 80주년 특집 방송 후 평소보다 늦은 밤 9시 45분 방송되는 '편스토랑’에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr