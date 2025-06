엔하이픈 선우/ 사진=텐아시아 DB

그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 선우가 이달의 가수로 선정됐다.텐아시아는 최근 글로벌 투표 서비스 플랫폼 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '이달의 가수 - 6월 생일자의 주인공'을 뽑는 투표를 진행했다.선우는 6월 생일인 K팝 아티스트 가운데 가장 많은 표를 받아 '6월의 가수'로 뽑혔다.선우는 2003년 6월 24일생. Mnet 서바이벌 오디션 프로그램 'I-LAND'(아이랜드)를 통해 엔하이픈 멤버로 데뷔했다. 서바이벌 출신인 만큼 실력이 출중하다는 평가를 받고 있으며, 청량하고 깔끔한 음색이 특징이다. 곡의 분위기를 극대화하는 표정 연기가 두드러진다.선행에도 앞장서는 모습이다. 선우는 지난 3월 산불 피해 지역의 복구와 이재민 지원을 위해 3천만원을 기부했다. 당시 선우는 "산불 피해를 입은 분들께 위로를 전한다"며 "소방관분들의 헌신에 감사드리며, 모두의 안전을 진심으로 바란다"고 전했다. 기부금은 울산·경북·경남 등 산불 피해 지역 주민들을 위한 긴급 생계지원, 구호물품 제공, 임시 대피소 운영 등 실질적인 복구 활동에 사용됐다.선우가 속한 엔하이픈은 국내외에서 이들만의 색깔을 담은 히트곡으로 큰 사랑을 받고 있다. 엔하이픈은 '크리미널 러브(CRIMINAL LOVE)', '드렁크-데이즈드(Drunk-Dazed)', '스위트 베놈(Sweet Venom)', '엑스오(XO)(Only If You Say Yes)' 등의 히트곡을 냈다. 선우를 비롯한 멤버들은 청량한 콘셉트부터 다크한 분위기까지 소화하며 다채로운 매력을 선보여 왔다.엔하이픈의 미니 6집 'DESIRE : UNLEASH'는 올해 발매된 K-팝 앨범 중 두 번째로 많은 초동 판매량(발매 직후 일주일간 음반 판매량)을 기록했다. 한터차트에 따르면 'DESIRE : UNLEASH'가 발매 첫 일주일(집계기간 6월 5일~11일)동안 총 214만 5499장 판매됐다. 올해 '초동 더블 밀리언셀러'를 달성한 아티스트는 엔하이픈을 포함해 단 2팀뿐이다. 이 앨범은 지난 5일 공개 당일에만 189만 장 이상 팔리며 팀의 역대 첫날 판매량 최고 기록을 경신했다. 일본 주요 차트에서도 커리어하이를 찍었다.엔하이픈은 내달 29일 일본 네 번째 싱글 '宵 -YOI-'(요이)를 발매하며 글로벌 활동에 박차를 가한다. '宵 -YOI-'에는 사랑하는 사람을 향한 욕망과 본능을 표현한 총 3곡이 수록된다. 엔하이픈은 싱글 발매 뒤인 같은 달 31일에는 쇼케이스를 개최하고 현지 팬들과 호흡한다.일본 대형 스타디움 입성도 앞두고 있다. 이들은 오는 7월 5~6일 도쿄 아지노모토 스타디움과 8월 2~3일 오사카 얀마 스타디움 나가이에서 'ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN -SUMMER EDITION-'을 열고 뜨거운 기세를 이어간다. 해외 아티스트로서는 데뷔 후 최단기간(4년 7개월) 일본 스타디움 입성이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr