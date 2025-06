사진제공=GLG

그룹 하이키가 SBS '런닝맨'을 향한 팬심을 드러내며 출연 의사를 밝혔다.하이키는 지난 19일 서울 강남구 청담동에 위치한 카페에서 텐아시아와 만나 미니 4집 'Lovestruck'(러브스트럭)에 대해 다양한 이야기를 나눴다.이날 나가고 싶은 예능 프로그램이 있냐는 기자의 질문에 멤버들은 입을 모아 '런닝맨'이라고 답했다. 혜서와 서이는 "'런닝맨'이 저희 하이키 밥 친구다"라며 "밥 먹을 때 저희가 나오는 영상 보고 싶은 소망이 있다"고 고백했다. 그러면서 혜서는 "저희 삶이 재밌어서 MBC '전지적 참견 시점'에 나가도 재밌을 것 같다"고 덧붙였다.하이키의 미니 4집 'Lovestruck'에는 타이틀 곡 '여름이었다'를 비롯해 'Good For U', 'One, Two, Three, Four', '내 이름이 바다였으면 해'까지 총 4곡이 수록돼 있다. 하이키의 데뷔 초부터 A&R 및 작사·작곡, 보컬 디렉팅으로 참여해 온 시우(SIU)가 이번에도 앨범 작업에 중심적으로 참여했다. 앨범의 타이틀곡 '여름이었다'는 기타 사운드가 인트로부터 강렬한 밴드 스타일의 곡이다.한편, 하이키의 미니 4집 'Lovestruck'은 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr