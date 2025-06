사진=누아엔터테인먼트 제공

누에라(NouerA)가 '반전 매력'을 선물했다.누아엔터테인먼트는 지난 18일 오후 누에라의 공식 SNS 채널에 두 번째 미니앨범 'n: number of cases'의 두 번째 개인 콘셉트 포스터를 오픈, 글로벌 노바(NovA, 팬덤명)의 짜릿한 환호를 이끌어냈다.'We gonna make burn'이라는 메시지와 함께 베일을 벗은 누에라의 새로운 콘셉트 포스터. 앞선 첫 콘셉트에선 푸르른 청춘을 표현했다면, 새로운 포스터는 블랙 시크 매력을 장착하면서 누에라의 넘치는 콘셉트 소화력을 입증했다.두 번째 콘셉트 포스터까지 팬들을 만남에 따라 누에라의 컴백에 대한 기대감은 나날이 높아지고 있다. 이와 함께 예고된 세 번째 콘셉트 포스터엔 과연 어떠한 색깔이 담길지 팬들의 호기심이 증폭되고 있다.누에라는 오는 30일 두 번째 미니앨범 'n: number of cases'를 발표하고 본격적인 컴백 활동에 나선다. 신보는 데뷔작 'Chapter: New is Now'의 세계관을 더욱 깊이 있게 확장한 작품으로 전해져 기대를 더 한다.팬들을 위한 소식 역시 주목해야 할 부분이다. 누에라는 컴백 프로모션과 함께 노들섬 특설무대에서 '스페셜 서머 버스킹'을 열고 가까이에서 만났으며, 오는 8월에는 일본 요코하마와 한국 서울에서 첫 팬 콘서트 'EnTER the mission'을 개최하고 팬들과 새로운 추억을 탄생시킬 계획이다.한편 누에라는 지난해 공식 데뷔 전부터 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받아 화제를 모은 바 있다. 이 자리에서 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 수상, '빌보드 루키'라는 찬란한 수식어를 얻었다.이들은 공식 데뷔 이후에는 국내외 대형 페스티벌에 초청된 것은 물론, '아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2025' 핫 트렌드 부분과 '2025 브랜드 고객충성도 대상' 올해의 남자 아이돌 신인상을 거머쥐는 등 '빌보드 루키'의 압도적인 행보로 주목받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr