사진=방시혁 SNS

하이브 방시혁 의장이 그룹 르세라핌 응원에 나섰다.방시혁은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "Congrats on 3days sell out of the Saitama Super Arena and upcoming performance at the Tokyo Dome!"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 방시혁이 르세라핌 멤버들 사이에 서서 카메라를 응시하고 있는 모습. 특히 몰라보게 날씬해진 방시혁은 카디건으로 복부를 가려 댄디한 사업가 느낌을 풍겨 눈길을 끌었다.한편 방시혁은 방탄소년단 멤버 제이홉, 그룹 TXT, 세븐틴, 앤팀 등 자사 아티스트들과 함께 연일 인증샷을 찍어 화제를 부르고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr