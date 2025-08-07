사진=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO(나는 솔로)' 27기 상철이 정숙이 아닌 옥순과 한층 짙어진 핑크빛 기류를 형성했다.6일(수) 방송한 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 화끈한 '로맨스 결정남'이 된 상철과 '로맨스 방황남'이 된 영수의 극과 극 상황이 펼쳐졌다.상철은 정숙-옥순과 '2:1 데이트'에 나섰다. 초반부터 패자의 기분에 휩싸인 옥순은 "제가 뒤에 타겠다"며 상철의 차 조수석을 포기했다. 이후 상철과 정숙이 차 앞자리에서 즐겁게 대화를 나눴는데, 옥순은 풀이 죽어 방관자 모드가 됐다. 하지만 한정식집에 도착한 상철은 "(머리카락을) 묶는 게 낫냐, 푸는 게 낫냐"는 옥순의 질문에 "둘 다 낫다"고 스윗하게 답했고, 나아가 옥순에게 먼저 음식을 떠주는 등 옥순을 티 나게 챙겼다.이에 정숙은 표정이 어두워졌고, 데이트 후 제작진과의 인터뷰에서 정숙은 "처음에는 '뭐지?' 하다가 점점 '내가 왜 이걸 눈치 못 챘지?' 하는 생각이 들었다. 모든 전의를 상실했다. 제가 불청객이 된 느낌"이라며 사실상 '상철 포기'를 선언했다.비슷한 시각, 현숙은 순자에서 자신으로 노선을 튼 영식과의 '1:1 데이트'에서 "왜 갑자기?"라고 이유를 물었다. 영식은 "순자가 다른 사람도 알아보고 싶다고 해서 '나도 알아봐야겠네' 한 거다. 그 후, 가장 먼저 생각난 사람이 너!"라고 답했다. 달달한 분위기 속, 카페에서 서로의 사진을 찍어주던 영식은 "이런 로맨틱한 기분은 오랜만"이라며 감상에 젖었다.직후 제작진과의 인터뷰에서 그는 "사실 ('솔로나라 27번지'가 차려진) 정읍 출신 여자친구와 조건 때문에 결혼까진 못 갔다. 그래서 조건에 더 목맸는데 오늘 현숙님과 데이트하니까 조건보다 다시 감정이 우선시 되는 느낌이 들어서, 기분이 묘했다"고 말했다.광수는 순자-영자와 인생관에 대한 다채로운 이야기를 나눴다. 데이트 후, 영자는 제작진과의 인터뷰에서 "좋은 사람이긴 하지만 이성적 호감은 없었다"고 밝혔다. 순자는 "같이 있으면 제가 좋은 방향으로 바뀔 것 같다"며 광수에게 호감도를 높였다. 반면 광수는 "두 분에 대한 마음이 생기기에는 정숙님이 제 마음을 많이 차지하고 있어서"라며 '정숙 외길'을 선언했다.정숙-옥순과의 데이트에서 돌아온 상철은 곧장 옥순을 따로 불러냈다. 그는 "전 마음을 정했다. 옥순님으로!"라고 선언했다. 이어 "평온한 내 일상 같은 느낌이 들어서 좋았다"고 고백했다. 옥순은 "진짜 놀랐다. 대박!"이라며 상철과 결혼에 대한 진지한 이야기를 나눴다. 같은 시각, 영수는 정숙에게 '1:1 대화'를 신청했다.그는 앞으로 '슈퍼 데이트권'을 따서 데이트를 신청하겠다고 어필했다. 직후 공개된 예고편에서는 '오래달리기'로 시작된 '슈퍼 데이트권' 미션에서 정숙이 옷까지 벗어 던지며 질주하는 모습이 포착됐다. 또한 영수가 정숙에게 "너무 아름다워 보였다. 그때 반했다"고 고백하는가 하면, 영자가 그런 영수에게 "(정숙과 나) 둘 다 떠날 수 있다"고 경고해 마지막까지 갈팡질팡하는 27기의 러브라인을 궁금케 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr