1984년생 가수 이석훈이 오는 26일 미니 5집 발매를 확정하며 컴백 카운트다운에 돌입했다. 앞서 그는 2016년 발레리나 최선아와 결혼해 2018년 아들을 품에 안았다.이석훈은 6일 0시 공식 SNS를 통해 다섯 번째 미니앨범의 타임테이블 이미지를 공개하며, 발매일시를 처음 오픈했다.타임테이블에 따르면 이석훈은 26일 컴백 전까지 두 가지 버전의 개인 포토를 시작으로 트랙리스트, 뮤직비디오 티저 두 편, 앨범 프리뷰 등 티징 콘텐츠를 차례로 공개한다. 13일 오후 3시부터는 각종 온라인 판매처를 통해 미니 5집 피지컬 앨범에 대한 예약 판매를 시작하며 컴백 열기를 더욱 높일 예정이다.미니 5집은 이석훈이 지난 2023년 10월 발매한 미니 4집 '무제(無題)' 이후 1년 10개월 만에 선보이는 결과물이다. 이석훈만의 깊은 감성과 음악적 색채를 완성도 높은 트랙으로 만날 전망이다.이석훈은 보컬 그룹 SG워너비 멤버이자 솔로 가수, 뮤지컬 배우로 전방위 행보를 이어가고 있다. 지난해에는 SG워너비 데뷔 20주년 기념 전국투어 콘서트 '우리의 노래'를 성황리에 개최했다. 뮤지컬 '킹키부츠'에서는 네 시즌 연속 찰리 역을 맡아 열연을 펼쳤고, 올해 뮤지컬 '웃는 남자'에 출연하며 관객들의 호평을 이끌었다. 최근 KBS2 '불후의 명곡'에서 우승을 차지했으며, Mnet '보이즈 2 플래닛'에서는 보컬 마스터로 활약하는 등 분야를 아우르는 존재감을 펼치고 있다.다시 본업으로 돌아와 탄탄한 내공을 증명할 이석훈의 미니 5집은 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 앨범명을 비롯한 구체적인 정보는 추후 티저를 통해 순차 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr