배우 정인선이 정일우와의 호흡에 대해 언급했다.6일 서울 구로구 신도림 더세인트 그랜드 볼룸 홀에서 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘화려한 날들’ 제작발표회가 열린 가운데 배우 정일우, 정인선, 윤현민, 천호진, 이태란, 신수현, 손상연, 박정연과 연출을 맡은 김형석 감독이 참석했다.KBS 2TV 새 주말드라마 ‘화려한 날들’(연출 김형석 / 극본 소현경 / 제작 스튜디오 커밍순, 스튜디오 봄, 몬스터유니온)은 ‘인간은 누구에게나 화려한 날들이 있다. 지금이든, 과거에서든, 앞으로든. 각기 다른 의미로 만나게 되는 화려한 날들에 대한 세대 공감 가족 멜로 이야기’다.이날 삼각관계를 이룰 정일우와 정인선, 윤현민이 연기 호흡에 대해서 언급했다. 정일우는 "윤현민 형과 어렸을 때부터 절친인 설정이라서 처음엔 케미스트리를 조금 걱정하기도 했다. 형이 워낙 편하게 잘 해주시고 유머러스하게 잘 이끌어주셔서 자연스럽게 친해진 것 같다. 정인선 같은 경우에도 대학 동문으로 어릴 때부터 친한 관계로 나온다. (정인선이) 워낙 경력이 오래되다 보니까 분위기를 잘 이끌어주어서 재밌고 즐겁게 촬영하고 있는 것 같다"고 웃어 보였다.윤현민은 "정일우와 정인선이랑 하는 촬영이 참 재밌다. 화기애애한 현장 분위기가 참 좋더라. 으쌰으쌰 하는 부분도 있다 보니까 촬영이 끝나면 집에 가기 싫은 순간도 있다. 거의 매일 봐서 굉장히 즐겁고 화기애애하다. 세 명의 실제 호흡이 드라마에 잘 묻어나오게 하겠다"고 각오를 밝혔다.정인선은 "너무 멋지고 재밌는 오빠들 두 분을 만나서 현장에서 굉장히 재밌게 찍고 있다. 오빠들이 많이 놀린다. 오빠들이 놀려주니까 더 친근하기도 하고 오히려 나를 희생시켜라 하는 마음도 있다. 이런 케미스트리가 자연스럽게 묻어나오는 것 같다"고 말했다.이어 설렜던 장면이 있냐고 묻자 정인선은 "오빠(정일우)가 매몰찬 모습이 있는데 그럴 때 설렌다. 담백한 모습일 때 설레더라. 매너 좋게 차 문을 열어줄 때 심쿵하는 게 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.KBS 2TV 새 주말드라마 ‘화려한 날들’은 오는 8월 9일(토) 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr