사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 정규 1집 앨범 포스터 2종을 선보이며, 컴백 열기를 달궜다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 5일 0시 공식 SNS를 통해 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 '이미지' 버전과 '로고 모션' 버전까지 두 가지 앨범 포스터를 차례로 게재했다.'이미지' 버전 앨범 포스터는 VHS 비디오 패키지를 연상케 하는 무드로 키치한 매력을 더했다. 다양한 색감의 활용 속에 청량하고도 찬란한 아홉 멤버의 비주얼이 돋보인다.'로고 모션' 버전 앨범 포스터는 광활한 우주를 환히 비추는 별들이 모여 앨범명인 '네버 세이 네버'를 완성한다. 전 세계 184개 국가 및 지역의 팬덤의 절대적인 지지로 탄생한 제로베이스원의 서사를 시각적인 황홀경으로 담아내 눈길을 끈다.'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 지난 2023년 7월 데뷔한 후 처음 선보이는 정규 앨범이다. 제로베이스원이 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악 여정에서 가장 빛나는 하이라이트를 장식할 것으로 기대된다. '5연속 밀리언셀러' 및 '빌보드 200' 진입 등 컴백마다 K-팝 새 역사를 작성해 온 제로베이스원은 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 메시지를 전하며 '글로벌 톱티어'로서의 위상을 다시 한번 전 세계에 떨친다.제로베이스원의 정규 1집 '네버 세이 네버'는 9월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr