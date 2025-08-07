사진='밥사효' 갈무리

가수 보아가 그룹 갓더비트 활동 당시 생겼던 오해에 속상함을 토로했다.6일 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에는 '보아 이사님이 채널 내놓으라는데 진짜 크레이저(Crazier) 하네/ 밥사효2'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 보아와 효연은 갓더비트 멤버로 함께 활동했던 때를 회상했다. 갓더비트는 SM 프로젝트 걸그룹으로, 보아와 소녀시대 태연·효연, 레드벨벳 슬기·웬디, 그리고 에스파 카리나와 윈터가 함께했다.효연은 "같은 팀으로 활동했을 때 옆에서 보고 많이 배웠다. 나는 '이 정도 했으면 됐다' 하고 나서 뒤늦게 후회하는 스타일인데 언니는 될 때까지 동선을 체크한다"고 말했다. 보아는 "그런데 촬영할 때 내가 제일 많이 틀린다. 너무 긴장이 된다. 난 동선이라는 걸 해본 적이 없다. 계속 틀리더라. 창피했다. '민망하다, 어떡하지' 했었다"고 고백했다. 효연은 "속으로 재밌었다. 보아언니도 틀리는구나"라고 너스레를 떨었다.이어 효연은 "언니도 그룹 활동을 해보고 싶어 했다는 이야기를 들었다. 어떤 느낌인지 궁금해한다고. 몇 십년 동안 솔로로만 활동했으니까"라고 말했다. 보아는 "궁금했는데, 안 해도 될 것 같다. 너무 오해가 있다. 사람들이 갓더비트가 나 때문에 생긴 줄 아는데 정말 아니다. 나도 하고 싶지 않다고 계속 도망다녔다. 메시지도 보내고, '제가 낄 자리가 아닌 것 같다"고 거절했다. 그런데 악플이 많았다. 나는 하고도 욕먹더라. 많이 속상했다"고 털어놨다.효연은 "우리는 보아 언니가 한다고 해서 '어떻게 같이?'하고 좋아했다"며 "악플이 있었냐. 악플 단 사람 다 나와라. 언니한테 누가 그랬냐. 전혀 몰랐다. 마음이 아팠겠다"며 든든한 후배의 모습을 보여줬다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr