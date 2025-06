그룹 아일릿 민주/사진=조준원 사진 기자 @wizard333

그룹 아일릿 민주가 음악 방송에서 1위를 하고 싶단 포부를 밝혔다.아일릿 16일 오후 4시 예스24 라이브홀에서 미니 3집 'bomb'(밤) 발매 기념을 미디어 쇼케이스를 개최했다.민주는 이날 "또 우리가 모든 것이 될 수 있단 자신감과 잠재력이 담긴 팀명이 대명사가 됐으면 좋겠다"며 "또 하나 목표가 있다면 음악방송 1위하고 싶다. 제가 MC 맡는 음악 방송인 KBS2 '뮤직뱅크'에서도 1위를 해보고 싶다"고 목표를 밝혔다.이로하는 곧이어 "데뷔했을 때부터 지금까지 정말 다양한 무대에 올랐다"며 "그런 무대에서 뗴창을 들었을 때 많이 감동 받았다. 이번 활동으로도 아일릿의 무대가 기대된단 이야기를 듣고 싶다"고 말했다.아일릿 미니 3집 'bomb'은 나의 감정에 충실했던 지난 이들의 두 앨범에서 더 나아가 '너'와의 본격적인 상호작용이 시작되는 앨범이다. 이 앨범에는 타이틀 곡 '빌려온 고양이 (Do the Dance)'를 비롯해 'little monster'(리틀 몬스터), 'jellyous'(젤리어스), 'oops!'(웁스!), '밤소풍' 등 총 5곡이 실렸다. '빌려온 고양이 (Do the Dance)'를 통해 긴장되는 첫 데이트로 머릿속이 복잡해지지만 이대로 끝내고 싶지 않아 '같이 춤추자'라고 당돌하게 이야기하는 내용의 곡이다.한편, 아일릿의 미니 3집 'bomb' 16일 오후 6시 각종 음원차트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr