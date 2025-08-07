텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

'재벌돌' 올데이 프로젝트 애니의 첫 공항 패션이 화제다. 신세계 재벌 3세인 만큼 고급스러운 스타일링으로 인천국제공항에 나타났다.애니는 크로셰 스타일의 흰색 탑에 화이트 팬츠를 입어 깔끔함을 살렸다. 시스루한 조직감이 은은한 포인트가 되고 같은 화이트 톤의 이너를 입어 정돈된 느낌을 냈다. 하의는 와이드핏 화이트 팬츠를 매치해 편안하면서도 톤온톤 스타일을 보였다.벨트는 명품 S사의 제품. 가격은 약 100만원이다. 골드 버클과 골드 체인 네크리스가 매치돼 통일감을 준다. 브라운 톤의 앵클 부츠 역시 같은 브랜드의 제품으로 가격은 134만원을 호가한다.가방은 명품 H사의 빅토리아 푸루투 35 제품이다. 심플한 실루엣으로 어디에나 잘 어울리는 데일리 아이템이다. 애니의 경우 가방에 키링을 달아 귀여움을 더했다.애니가 깔끔하고 고급스러운 매력을 보였다면 영서는 러블리한 캐주얼룩으로 시선을 모았다. 영서만의 귀여운 이미지와 벌룬 원피스가 조화를 이룬다. 어깨끈에 들어간 블랙 버클 디테일이 캐주얼한 무드를 살린다. 영서의 원피는 브랜드 C사의 제품으로 가격은 135만원을 호가한다.영서는 발랄한 이미지에 맞게 C사 스몰 체인 클러치백을 매치했다. 미니멀한 클러치 백이지만 다양한 룩에 스타일링할 수 있는 아이템이다. 현재 품절됐을 정도로 인기 있는 제품.베일리는 시크하고 파워풀한 모습을 선보였다. 블랙 레더 자켓과 그레이 슬리브리스를 입어 깔끔한 실루엣을 드러냈다. 독특한 프린팅의 팬츠가 포인트다.올블랙룩의 베일리는 머스타드 색깔의 C사 미디엄 백으로 시선을 끌었다. 캐비더 가죽에 골드 체인을 곁들인 이 제품은 셀럽뿐만 아니라 대중에게도 사랑받은 모델이다. 가격은 970만원으로 알려졌다.올데이 프로젝트는 프로듀서 테디가 이끄는 더블랙레이블이 선보인 그룹이다. 혼성 그룹이라는 파격적인 형태로 올여름 가요계 화제의 중심에 섰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr