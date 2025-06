있지 류진/ 사진=조준원 기자 wizard333@

있지 류진/ 사진=조준원 기자 wizard333@

있지 류진/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 있지가 JYP의 수장 박진영의 지원 사격에 감사한 마음을 내비쳤다.있지(ITZY)는 9일 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울 호텔 & 서비스드 레지던스에서 새 미니 앨범 'Girls Will Be Girls'(걸스 윌 비 걸스) 발매 기념 기자간담회를 열었다.있지의 컴백을 앞두고 공개된 신곡 트레일러에는 박진영이 출연해 화제가 됐다. 이날 류진은 "트레일러를 함께한 감독님이 아이디어를 주셔서 PD님께 출연이 가능한지 여쭤봤더니 흔쾌히 알겠다고 하셨다. 촬영장 분위기도 좋게 만들어 주셔서 감사했다"고 전했다.류진은 "박진영 PD님이 저희 곡이나 안무에 대해 열심히 피드백해 주셨다. 곡이 너무 좋다고 하셨다. '너희만의 에너지를 보여줬으면 좋겠다'고 하셔서 그 부분에 중점을 두고 준비했다"고 말했다.올해 데뷔 6주년을 맞이한 있지는 새 앨범을 통해 함께일 때 더욱 강력해지는 결속력을 이야기한다. 신보에는 타이틀곡 'Girls Will Be Girls'를 비롯해 'Kiss & Tell'(키스 앤 텔), 'Locked N Loaded'(락드 앤 로디드), 'Promise'(프라미스), 'Walk'(워크)까지 총 5트랙이 실린다. 앨범과 동명인 타이틀곡은 다이내믹한 비트와 규모감 있는 보컬 하모니가 인상적인 곡이다.있지의 새 미니 앨범 'Girls Will Be Girls'는 이날 오후 6시에 공개됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr