엑스디너리 히어로즈, 쿠알라룸푸르 열기로 꽉 채웠다…"선물 받은 기분"

엑스디너리 히어로즈 건일/ 사진 제공= JYP엔터테인먼트, Qistina Mohd Haazree

엑스디너리 히어로즈 정수/ 사진 제공= JYP엔터테인먼트, Qistina Mohd Haazree

엑스디너리 히어로즈 가온/ 사진 제공= JYP엔터테인먼트, Qistina Mohd Haazree

엑스디너리 히어로즈 오드/ 사진 제공= JYP엔터테인먼트, Qistina Mohd Haazree

엑스디너리 히어로즈 준한/ 사진 제공= JYP엔터테인먼트, Qistina Mohd Haazree

엑스디너리 히어로즈 주연/ 사진 제공= JYP엔터테인먼트, Qistina Mohd Haazree

JYP엔터테인먼트 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 새 월드투어 일환 쿠알라룸푸르 단독 콘서트를 성황리에 마쳤다.엑스디너리 히어로즈는 지난달 31일(이하 현지시간) 쿠알라룸푸르에서 새 월드투어 'Xdinary Heroes < Beautiful Mind > World Tour'(<뷰티풀 마인드>) 일환 단독 공연을 펼치고 현지 팬들과 만났다.건일, 정수, 가온, 오드(O.de), 준한(Jun Han), 주연 여섯 멤버는 풍성한 장르의 곡들로 열기를 높였다. 멤버들은 록 오페라에서 영감을 받은 최근 앨범 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드) 타이틀곡 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프)부터 'XYMPHONY'(심포니), 'FIGHT ME'(파이트 미), 'Walking to the Moon'(워킹 투 더 문), 'Break the Brake'(브레이크 더 브레이크)까지 다양한 곡을 선보였다.이들은 매 무대에서 풀밴드 에너지, 현란한 연주 퍼포먼스, 짜릿한 보컬로 전율을 안겼다. 현지 관객들은 플래시 이벤트를 선물하고 멤버들의 연주에 맞춰 즉석 떼창을 펼쳐 현장 분위기를 한층 뜨겁게 만들었다.멤버들은 공연을 마치며 "쿠알라룸푸르의 엄청난 에너지와 함성에 놀랐다. 노래를 들려드릴 수 있어 정말 행복했다. 선물이 되는 공연을 보여드리고 싶었는데 오히려 열기와 환호성으로 큰 선물을 받은 기분이다. 잊지 않고 돌아가겠다"라는 소감을 남겼다.엑스디너리 히어로즈는 다음 달 4일부터 6일까지 사흘간 서머 스페셜을 연다. 엑디즈는 이번 서머 스페셜 공연으로 핸드볼경기장에 처음 입성한다. 기세를 이어 31일에는 미국 일리노이주 시카고 그랜트 공원에서 진행하는 세계적 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'에 출격한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr