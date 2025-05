/ 사진=텐아시아DB

사진 : 헤네치아

그룹 FIVE O ONE의 데뷔 20주년 기념 서울 콘서트의 메인 포스터가 공개됐다.FIVE O ONE은 지난 26일 공식 채널을 통해 서울 공연의 메인 포스터를 오픈했다. 김현중을 시작으로 허영생, 김규종은 우수에 젖은 눈빛을 발산, 보는 이들을 깊은 여운 속에 젖게 하는 한편 멈춰 있던 이들의 시간을 뜻하는 '05:01'이 함께 담겨 있다.또한 멤버들은 공식 유튜브 채널을 통해 진솔한 이야기를 전했다. 근황부터 재결합을 하게 된 이유, 공연을 앞두고 팬들에게 전하고 싶은 말들과 공연에 대한 스포일러까지 공개했다.FIVE O ONE의 투어 콘서트 '2025 FIVE O ONE : 20th Anniversary World Tour In Seoul'은 긴 공백기를 끝내고 팬들의 곁에 돌아온 김현중, 허영생, 김규종이 선보이는 공연으로 오랜 기다림 끝에 하나의 팀으로 돌아온 만큼 팬들에게 감동을 선사할 예정이다.한편 FIVE O ONE의 데뷔 20주년을 기념하는 서울 공연 '2025 FIVE O ONE : 20th Anniversary World Tour In Seoul'은 오는 7월 12일과 13일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 개최되며 26일 오후 8시부터 일반 예매가 진행된다.한편 김현중은 2014년 전 여자친구 A 씨에 대한 폭행 및 친자 소송 등 불미스러운 사생활 논란에 휘말렸다. 2017년 군 복무 당시에는 음주운전으로 적발돼 구설에 올랐다. 이후 김현중 2022년 비연예인과 결혼, 같은 해 득남했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr