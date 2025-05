[사진제공=에이엠엔터테인먼트]

배우 김우빈이 선한 영향력을 실천한다.김우빈은 내달 6일 예술의전당 한가람미술관에서 막을 올리는 ‘캐서린 번하드 : Some of All My Work’展에서 스페셜 오디오 가이드로 함께한다.이번 전시는 미국 현대미술 작가 캐서린 번하드의 세계 최대 규모 회고전으로, 그의 대담하고 강렬한 예술 세계를 조망한다. 2000년대 뉴욕 미술계의 큰 반향을 일으킨 ‘슈퍼모델 시리즈’를 비롯해 한국 전시를 위해 특별히 제작된 대형 신작까지 준비됐다. 총 140여 점의 회화와 조각이 전시되는 가운데, 약 30점의 작품을 김우빈의 목소리로 만나볼 수 있다.대중문화와 현대미술의 경계를 넘나드는 캐서린 번하드의 유쾌한 작품들을 김우빈의 따뜻한 목소리로 들을 수 있다. 김우빈은 관람객들에게 듣는 즐거움도 선사할 예정이다.더불어 김우빈이 오디오 가이드 재능 기부로 참여한 이번 전시의 수익금 일부는 소아암 환우를 위해 기부가 된다고 한다. 2014년부터 11년째 꾸준히 나눔을 이어가고 있는 김우빈이 또 한번 따뜻한 온정을 전할 예정이다.한편, 김우빈은 차기작 '다 이루어질지니'로 시청자를 만날 예정이다. 작품은 하반기 넷플릭스를 통해 공개될 전망이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr