/사진 = 마리끌레르

배우 이민정의 화보가 공개됐다. 이번 화보에서 이민정은 특유의 우아한 매력을 발산하며, 한층 세련된 모습을 선보였다.최근 유튜브 채널을 통해 밝고 유쾌한 일상을 공유하며 대중과 소통을 이어가고 있는 이민정은, 이번 화보에서 다시 한번 배우로서의 깊이와 품격을 입증했다. 특히, 이민정은 1남1녀를 둔 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 미모를 뽐내 눈길을 끌었다. 군살 없는 백라인이 시선을 사로잡았다.1982년생으로 올해 43세인 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 아들과 딸을 두고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr