'박해준 아들' 김민규, 차은우 바통 받았다…'프듀' 6년 만에 대세 남배우 조짐 [TEN스타필드]

≪이소정의 유노왓≫

그거 아세요?(you know what)

사진=텐아시아DB

사진=tvN/와이낫미디어·리안컨텐츠

사진=Mnet

사진=Mnet

tvN 새 드라마 '첫, 사랑을 위하여'에 출연 중인 배우 김민규의 존재감이 커지고 있다. 극 중 박해준의 아들로 등장한 김민규는 안정적인 연기력과 눈에 띄는 외모가 돋보인다. 업계와 시청자들 사이에서는 "차은우의 바통을 이어받을 신예"라는 평가가 나온다.지난달 입대한 차은우의 공백기가 본격화됐다. 뒤를 이을 '비주얼 남배우'에 대한 관심이 커진 상황 속 김민규가 눈에 띄는 존재감을 뽐냈다. 뚜렷한 이목구비와 185cm에 달하는 장신은 물론, 맑고 순수한 인상까지 갖춘 그에게 팬들은 "차은우를 닮았다"는 반응을 보이며 기대감을 내비쳤다. 기존에도 김민규라는 이름은 동명이인인 1994년생 배우 덕분에 익숙했지만, 현재 군 복무 중이기에 자연스럽게 20대 김민규에게 스포트라이트가 집중되고 있다.김민규는 '첫, 사랑을 위하여'와 더불어 '청담국제고등학교 2'에도 동시 출연했다. 전작에서 순박하고 풋풋한 청년의 얼굴을 보여줬다면, 후자에서는 과감하고 매혹적인 고등학생으로 변신해 단짠 매력을 선보이고 있다. 상반된 캐릭터를 소화하며 연기 폭을 넓히는 그의 행보는 단순한 '얼굴 천재' 이상의 가능성을 증명하고 있다.지난해 방송된 MBN '세자가 사라졌다'에서는 데뷔 4년 만에 사극에 처음으로 도전했다. 그는 이 작품을 위해 20kg에 가까운 벌크업을 했다. 본래 체격이 마른 편임에도 캐릭터 몰입을 위해 식단과 운동을 병행해 외적인 변화를 만들어냈다. 꾸준히 자기 발전을 꾀하는 모습이 대중문화 팬들에게 좋은 평가를 받았다.'세자가 사라졌다'를 연출한 김진만 감독은 제작발표회에서 김민규에 관해 "한국의 티모시 샬라메를 뛰어넘을 가능성이 있다"고 했다. 이번 '첫, 사랑을 위하여' 유제원 감독 또한 "외모에 압도되지 말자 싶었는데 너무나 의연하게 연기했다. 반듯하고 정갈하며, 자기 할 일을 정확히 해내는 배우다.라고 했다.김민규는 2019년 Mnet '프로듀스 X 101'(이하 '프듀')에 젤리피쉬엔터테인먼트 소속 연습생으로 출연하며 처음 대중 앞에 모습을 드러냈다. 방송 직후 실시간 검색어 1위를 기록, 화제의 중심에 섰다. 김태희의 고향으로도 잘 알려진 울산 출신이라는 점에서 '차세대 울산 얼굴 천재'라는 별칭이 붙으며 대중의 눈도장을 찍었다.김민규는 인터뷰에서 겸손함도 보였다. 지난해 진행된 '세자가 사라졌다' 종영 인터뷰에서 그는 "내가 잘생긴 줄 모르겠다"며 자신의 강점으로 '목소리'를 꼽았다. 실제 연예 기획사에 합격할 당시 외모뿐 아니라 목소리 덕분이라는 이야기를 들었다고. 그는 "외모는 동의하기 어렵지만, 목소리 칭찬은 감사히 받아들인다"고 했다.'프듀1' 종영 6년이 지난 지금도 출연자들과 끈끈한 인연을 이어가고 있다는 점도 눈길을 끌었다. 배우 이진우와 차준호는 각자의 인터뷰에서 "민규 형이 주기적으로 연락해서 안부를 물어준다"며 고마움을 전했다. 당시 프로그램 MC였던 이동욱과도 명절마다 연락을 주고받는다고. 김민규는 "이동욱 형과 한 작품에서 재회하고 싶다"는 소망도 밝혔다.김민규는 2020년 웹드라마 '만찢남녀'를 시작으로 '마에스트라', '세자가 사라졌다', '청담국제고등학교 2', '첫, 사랑을 위하여' 등 작품 활동을 이어가고 있다. 특정 장르에 머무르지 않고 학원물, 사극, 로맨스 등 다양한 장르에 도전하고 있다. 작품마다 다른 색깔을 보여주며 연기 폭을 확장해나가는 모습은 그의 배우로서의 성장을 기대하게 만든다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr