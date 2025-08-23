'슈스케4' 40세 홍대광, 깜짝 결혼 발표 "예비신부=비연예인, 어릴 적부터 알고 지내" [전문]

/사진 = 홍대광 인스타그램

가수 홍대광이 결혼 소식을 전하며 팬들을 깜짝 놀라게 했다.홍대광은 자신의 SNS에 직접 글을 올려 "여러분, 오늘은 제 인생에서 가장 소중한 소식을 전하려 합니다. 저, 드디어 결혼을 하게 되었습니다"라며 지난 22일 결혼을 발표했다.이어 그는 "어떤 시점에 말씀드리는 게 좋을지 고민하다가 조금 늦게나마 이렇게 마음을 나누게 되네요. 저와 함께할 사람은 평범한 일반인(비연예인)이지만, 저에겐 세상 누구보다 특별한 사람이에요"라고 예비신부를 소개했다.홍대광은 또 "어릴 적부터 알고 지낸 만남이 인연이 되어 오랜 시간 제 곁을 지켜주었고 언제나 변함없이 서로를 응원하며 힘이 되어준 고마운 사람입니다. 철없이 세상을 살아가는 저와는 다르게 그 사람은 야무지고 단단하게 삶을 살아가는 사람입니다. 저보다 나이는 어리지만 성숙한 마음과 생각으로 저를 성장하게 하고 더 좋은 사람이 되게 해주는 따뜻하고 강한 마음을 가진 사람이에요"라며 애정을 표현했다.그는 팬들에게 감사 인사도 잊지 않았다. 홍대광은 "무엇보다 부족한 저를 믿고 응원해주시는 여러분 덕분에 지금까지 음악을 할 수 있었고, 이렇게 행복한 선택을 할 수 있었던 것 같아요. 새로운 시작 앞에서 선 저희의 발걸음을 부디 좋은 마음으로 응원해주세요. 잘 살겠습니다. 늘 그렇듯 사랑하고 고마워요"라고 전했다.한편, 홍대광은 2012년 Mnet '슈퍼스타K4'에서 최종 4위를 차지하며 얼굴을 알렸다. 이듬해 미니앨범 1집 '멀어진다'로 가요계에 정식 데뷔했으며, 이후 다수의 OST와 음반 활동으로 꾸준히 사랑받고 있다.여러분, 오늘은 제 인생에서 가장 소중한 소식을 전하려 합니다. 저, 드디어 결혼을 하게 되었습니다.어떤 시점에 말씀드리는 게 좋을지 고민하다가 조금 늦게나마 이렇게 마음을 나누게 되네요. 저와 함께할 사람은 평범한 일반인이지만 저에겐 세상 누구보다 특별한 사람이에요. 어릴 적부터 알고 지낸 만남이 인연이 되어 오랜 시간 제 곁을 지켜주었고 언제나 변함없이 서로를 응원하며 힘이 되어준 고마운 사람입니다.철없이 세상을 살아가는 저와는 다르게 그 사람은 야무지고 단단하게 삶을 살아가는 사람입니다 저보다 나이는 어리지만 성숙한 마음과 생각으로 저를 성장하게 하고 더 좋은 사람이 되게 해주는 따뜻하고 강한 마음을 가진 사람이에요.그리고 무엇보다 부족한 저를 믿고 응원해주시는 여러분들 덕분에 지금까지 음악을 할 수 있었고, 이렇게 행복한 선택을 할 수 있었던 것 같아요. 새로운 시작 앞에서 선 저희의 발걸을음 부디 좋은 마음으로 응원해주세요. 잘 살겠습니다. 늘 그렇듯 사랑하고 고마워요.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr