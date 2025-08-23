이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내새끼'

'금쪽같은 내 새끼'에서는 7남매를 둔 부모의 사연이 공개됐다.22일 방송된 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내새끼'에서는 3남 4녀, 7남매를 키우고 있는 부부가 출연했다.이날 방송에서 7남매 부모는 나쁜 말을 습관처럼 내뱉는 다섯째 금쪽이가 가장 큰 고민이라고 털어놨다. 9살 터울 형에게도 욕설을 서슴지 않는 금쪽이를 보고 오은영 박사는 "틱 증상인 신경계 질환, 투렛이 증후군이 있다"고 말했다.심지어 금쪽이 뿐만 아니라 동생들도 욕을 생활화했다. 오 박사는 "다둥이는 화기애애할 거다? 그런 게 이 집은 없다. 모든 반응을 욕으로 하고 있다"고 얘기해 충격을 안겼다.그런 가운데 고 2 셋째딸은 일하러 나간 부모 대신 무려 네 명의 동생들의 육아와 집안 살림까지 도맡아 했다.아기도 혼자 돌보고, 설거지, 빨래 등 집안일까지 하고 나서 그제서야 침대에 누운 셋째 딸은 눈물을 터트리고 말았다. 하지만 부모는 셋째 딸의 마음을 달래주지 못하고 쓴소리만 했다.금쪽이 엄마는 "셋째가 학교 대신 육아를 택했다"며 "집안일을 많이 도와준다"고 말했다. 이에 오 박사는 "셋째 딸이 뭐가 힘든 줄 아냐"고 물었고, 금쪽이 부모는 "육아 말고는 모르겠다"고 답했고, 셋째 딸에게 "하숙집 애들도 재워주면 밥값은 한다. 밥값은 해라"고 모진 말을 하기도 했다.이에 오 박사는 "7남매를 키우니 애국자라는 소리를 많이 듣겠지만 이제는 '애국자' 얘기는 집어치우자. 낳았으면 제대로 키워야 되지 않냐"고 일침 했다. 또 "육아 달인은 지금 셋째다. 부모화가 이미 되어버렸다. 3호가 엄마가 되어버린 상황인데 셋째에 대한 고마울 일이지 당연한 것이 아니다"고 일침을 날렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr