사진 제공 = 인코드엔터테인먼트

사진 제공 = 인코드엔터테인먼트

가수 겸 배우 김재중이 '록 스타'로 돌아온다.김재중은 19일 새 EP 'Beauty in Chaos(뷰티 인 카오스)'로 컴백한다.김재중의 신보 'Beauty in Chaos'는 혼돈의 중심에서 새로운 시작을 담아냈다. 단순한 장르 구분을 넘어 강렬한 록 사운드, 몽환적인 일렉트로닉, 부드러운 록 발라드까지 다양한 장르의 총 5곡이 한데 어우러졌다. 김재중의 다채로운 음악적인 스펙트럼을 만끽할 수 있다.타이틀곡 'ROCK STAR'는 강렬한 사운드와 자유로운 에너지로 가득 찬 곡으로 가면 뒤에 감춰진 불완전한 모습마저도 진짜 나 자신임을 받아들이고, 누군가와 함께라면 더욱 빛나는 '나만의 Rock Star'가 될 수 있다는 메시지를 전한다.앞서 김재중은 파격적인 콘셉트의 티저 콘텐츠들을 통해 강렬해진 비주얼과 와일드한 분위기를 예고하는 등 '록 재중'의 컴백에 대한 팬들의 기대감을 증폭시켜 왔다. 김재중은 앨범 발매 당일 팬들과 함께하는 유튜브 콘텐츠 '필린 라이브' 녹화를 진행하고 팬들에게 신곡을 최초로 선보일 예정이다.김재중은 새 EP 발매에 이어 오는 24일, 25일 양일간 서울 장충체육관에서 2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT "Beauty in Chaos" IN SEOUL(이하 '뷰티 인 카오스') 개최를 앞두고 공연 준비에도 박차를 가하고 있다는 후문이다.김재중의 새 EP 'Beauty in Chaos'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr