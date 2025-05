사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들(i-dle)이 새 앨범 'We are'를 발매하고 활동을 시작한다.아이들은 19일 오후 6시 미니 8집 'We are'를 각종 음원 사이트를 통해 공개한다. 이번 앨범은 지난해 7월 발매한 미니 7집 'I SWAY' 이후 약 10개월 만의 새 앨범이다. 멤버 전원이 소속사 큐브엔터테인먼트와 재계약한 이후, 데뷔 7주년을 맞아 그룹명을 '(여자)아이들'에서 '아이들'로 변경한 후 처음으로 선보이는 앨범이다.아이들은 지난 2일 그룹명 변경을 공식화했다. '(여자)'와 'G'를 떼어낸 새로운 그룹명은 성별에 구애받지 않는 정체성을 반영하며, 앞으로의 음악과 콘셉트에 변화를 예고한 바 있다. 아이들은 이를 알리기 위해 'for (G)', 'i-dentity 트레일러' 등 관련 콘텐츠를 공개했다. 또한 5인 버전으로 히트곡을 재구성한 스페셜 앨범 'We are i-dle'을 발매했다.새 앨범 'We are'에는 타이틀곡 'Good Thing'과 선공개곡 'Girlfriend'를 포함해 'Love Tease', 'Chain', 'Unstoppable', '그래도 돼요'까지 총 여섯 곡이 수록됐다. 아이들 멤버 전원이 작사·작곡에 참여해 팀의 색을 강조했다.타이틀곡 'Good Thing'은 소연이 작사·작곡한 곡으로, 중독성 있는 훅과 자신감 넘치는 가사가 특징이다. 'Girlfriend' 역시 소연이 작사·작곡에 참여했다. 이 곡은 이별을 겪은 친구를 위로하는 내용을 담고 있다.우기는 디스코 장르의 자작곡 'Love Tease'를, 민니는 몽환적인 멜로디가 돋보이는 'Chain'을 작곡했다. 미연은 데뷔 후 처음으로 단체 앨범에 자작곡 'Unstoppable'을 수록했으며, 슈화는 '그래도 돼요'의 작사에 처음 참여했다.'Good Thing'은 레트로 악기와 8비트 사운드가 결합된 곡으로, 반복되는 가사 "Good Thing", "Holy moly shhh"가 주요 포인트다. 공개된 숏폼 영상 속 '엄지척' 포인트 안무는 화제를 모았고, 챌린지 영상은 다수 인플루언서들이 참여해 주목받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr